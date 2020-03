BANGKOK: Bei den derzeit verstärkten Kontrollen in der Hauptstadt und den Provinzen landesweit müssen Thais und Ausländer einen offiziellen Ausweis vorzeigen.

Laut der Polizei sollen Thais ihre ID Card (Personalausweis) und Ausländer ihren Reisepass griffbereit haben. Es ist nicht gesichert, dass für Ausländer auch eine Kopie des Passes oder ein gültiger thailändischer Führerschein ausreicht. Ein Ausweis ist wichtig, falls bei den Kontrollen Symptome von Covid-19 festgestellt werden und der oder die Betroffenen zu weiteren Untersuchungen festgehalten werden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich an den über 300 Kontrollstellen landesweit gegenüber Soldaten, Polizisten und weiteren Beamten kooperativ zu verhalten. Berichte in sozialen Medien, wonach Menschen mit einem Bußgeld von 200 Baht bestraft werden, weil sie keine Gesichtsmaske trugen, hat die Polizei als Fake News bezeichnet. Es gibt keine Vorschrift zum Tragen von Gesichtsmasken, doch Thais und Ausländer sollten sich an die Empfehlungen der Regierung halten, Gesichtsmasken tragen, derzeit nicht von einer Provinz in die andere reisen und zur Eindämmung des Coronavirus-Ausbruchs zu Hause bleiben.