Australischer Hotelier stirbt an Covid-19

Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.20

BANGKOK: Die Regierung meldete am Mittwoch eine neue Coronavirus-Patientin, eine thailändische Masseurin, und den Tod eines australischen Hotelmanagers im Süden des Landes.

Laut Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des Centre for Covid-19 Situation Administration, ist die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle auf 2.986 gestiegen. Die Masseurin im Alter von 27 Jahren wurde nach ihrer Rückkehr aus Russland positiv auf die Krankheit getestet. Die Frau aus der Provinz Buriram kam am Sonntag mit etwa 70 weiteren Passagieren aus Russland nach Thailand zurück. Nach der Landung auf dem Flughafen Suvarnabhumi wurden sie in einem Hotel in der Provinz Samut Prakan unter Quarantäne gestellt. Die Frau hatte 38,3 Grad Fieber, Husten und Kurzatmigkeit und wurde am Montag positiv getestet. Alle Personen, die mit der Patientin in Kontakt waren, wurden unter Quarantäne gestellt.

Die Zahl der Todesopfer stieg mit dem Fall des 69 Jahre alten australischen Mannes, der als Manager eines Hotels in der südlichen Provinz Phang-nga arbeitete, auf 55. Er hatte Asthma und erkrankte am 25. März mit Husten und Müdigkeit. Er ging am 28. März mit Fieber von 37,9 Grad, Kurzatmigkeit und niedriger Sauerstoffsättigung des Blutes in eine Klinik. Der Mann wurde später in ein Krankenhaus in der Provinz Phuket eingeliefert. Die Tests ergaben eine schwere Lungenentzündung und eine Covid-19-Infektion. Er litt zudem an Erschöpfung und wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Danach entwickelte er Nierenkomplikationen und starb am Dienstag.

Dr. Taweesilp sagte weiter, dass die Abteilung für Medizinische Wissenschaften bestätigt habe, dass die 40 Verdachtsfälle in der südlichen Provinz Yala negativ auf Covid-19 getestet worden seien. Die Gesamtzahl der genesenen Patienten stieg auf 2.761, 173 Infizierte werden in Krankenhäusern behandelt.