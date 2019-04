Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.19

CHIANG MAI: Ein Australier wurde in seinem Hotelzimmer in Chiang Mai tot aufgefunden.

Nach einem Bericht der „Chiang Mai News“ wurde die Leiche am Mittwoch gegen 16 Uhr entdeckt. Die Polizei fand in dem Hotelzimmer keine Hinweise auf ein Verbrechen. Der 33-Jährige, so die Ermittler, soll an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Hospital Maharaj Nakorn Chiang gebracht.