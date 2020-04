Written by: Redaktion (dpa)

CANBERRA: Die monatelangen Buschbränden in Australien haben nach Einschätzung von Experten Hunderte heimische Pflanzen- und Tierarten schwer getroffen. Australische Wissenschaftler haben jetzt 471 Pflanzen- und 191 wirbellose Tierarten benannt, die dringend Hilfe benötigen, um sich von dem «Schock» zu erholen, sagte Australiens Beauftragte für bedrohte Arten, Sally Box, am Freitag dem Radiosender ABC.

Diese Zahl könne weiter steigen, hieß es in dem vorläufigen Bericht, den ein von der Regierung eingesetztes Expertengremium am Donnerstagabend vorgelegt hatte. Die Buschbrände haben in Australien von August bis März gewütet und mehr als 12 Millionen Hektar Land zerstört. Insgesamt wurden nach Expertenschätzungen dabei mehr als eine Milliarde Tiere getötet.

«Ich glaube, dass unsere Pflanzen und wirbellosen Tiere nicht so bekannt sind wie einige unserer (anderen) Tiere. Aber sie sind für die Wiederaufforstung genauso wichtig», sagte Box. Dutzende der in der neuen Liste genannten wirbellosen Tierarten galten bereits vor den Buschbränden als bedroht, hieß es in dem Bericht weiter, darunter etwa bestimmte Schnecken, Spinnen und Insekten.

«Viele wirbellose Tierarten haben örtlich sehr begrenzte Verbreitungsgebiete, so dass es wahrscheinlich ist, dass die Brände viel mehr wirbellose Tierarten schwer getroffen haben als Pflanzen- oder Wirbeltierarten», so das Gremium. In Australien leben laut Experten etwa 320.000 wirbellose Tierarten.

Viele Pflanzen, die vor den Bränden als sicher galten und nun aber über weite Teile ihres Verbreitungsgebietes verbrannt seien, könnten sich ohne Unterstützung möglicherweise nicht mehr erholen, hieß es. Einige galten schon vor den Bränden als bedroht. Ihr Risiko auszusterben habe sich wohl erhöht. In Australien sind etwa 25.000 heimische Pflanzenarten bekannt.

Bedrohte Säuger werden weniger

In Australien ist der Bestand bedrohter heimischer Säugetiere innerhalb von 20 Jahren sichtlich geschrumpft. Dies geht aus dem Bedrohte-Arten-Index (TSX) des Umweltforschungsprogramms der Regierung hervor, in dem erstmals auch die Bestände von Säugern des Kontinentstaats erfasst wurden. Demnach sank deren Gesamtpopulation im Zeitraum von 1995 bis 2016 um 38 Prozent, wie das Programm am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Der Index stützt sich auf Daten, die von Behörden, Artenschutzorganisationen und Forschungseinrichtungen erhoben wurden. Bei der jüngsten Auswertung wurden die Populationsentwicklungen von 57 Säugetierarten erfasst.

«Eine Haupterkenntnis ist, dass in Gebieten, in denen keinerlei Artenschutz betrieben wird, die Population von bedrohten Säugern in den letzten zwei Jahrzehnten durchschnittlich um 60 Prozent gesunken ist», erklärte Elisa Bayraktarov, die Leiterin des Forschungsprojekts von der Universität Queensland.

Der Index enthält demnach aber auch gute Nachrichten. So sank zwar die Populationszahl insgesamt, aber die Bestände einzelner bedrohter Arten erholten sich deutlich. Dies zeigt laut Bayraktarov, dass Artenschutzbemühungen - wo sie denn stattfinden - auch Erfolg haben. So hätten sich innerhalb weniger Jahre in Fuchs- und Katzen-freien Schutzzonen die Säuger-Populationen verfünffacht. Von solchen geschützten Flächen, aus denen die Kleintier-Jäger ferngehalten werden, profitierten etwa das Kurznagelkänguru und das Lesueur-Bürstenkänguru. Allerdings machten diese sogenannten Häfen nur 0,1 Prozent der Gesamtfläche Australiens aus. Zudem stellten Fuchs und Katze nicht für alle Säuger die größte Bedrohung dar.