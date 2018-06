Written by: Redaktion DER FARANG

BERLIN (dpa) - Kurz vor der Entscheidung der USA im Zollstreit mit der EU haben Deutschland und China die Bedeutung offener Märkte betont.

«Protektionismus und Abschottung gegenüber dem Freihandel dürfen nicht wieder die Oberhand gewinnen», sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas bei einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi am Donnerstag in Berlin. Deutschland und China hätten kein Interesse daran, «dass in der Handelspolitik die Uhren jetzt wieder zurück gedreht werden». Wang betonte, beide Staaten verbänden «sehr viele gemeinsame Interessen».

Maas begrüßte die Ankündigung Chinas zur weiteren Öffnung der Märkte: «Für die europäische und für die deutsche Wirtschaft ist das ein wichtiges Signal, etwa was die Senkung von Einfuhrzöllen angeht.» Der Er bekräftigte, man wolle die gemeinsamen Handelsbeziehungen weiter vertiefen.

Wang kritisierte die USA für ihren Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran: «Ich glaube, es ist eine Binsenweisheit des Völkerrechts, dass internationale Verträge einzuhalten sind. (...) Große Länder müssen Vorbilder sein und nicht das Gegenteil.» Maas betonte, Deutschland stehe gemeinsam mit China auf der Seite derer, die das Atomabkommen erhalten und den Iran bewegen wollten, daran festzuhalten.