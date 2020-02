Ausschreibung für Phukets Stadtbahn

Von: Björn Jahner | 08.02.20

Nachdem die Streckenführung optimiert wurde soll die Ausschreibung für das Straßenbahnsystem auf Phuket Mitte dieses Jahres erfolgen. Foto: The Thaiger

THAILAND: Die Ausschreibung für den Bau eines 35-Milliarden-Baht-Straßenbahnsystems in Phuket wird nach Angaben der Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) voraussichtlich noch Mitte dieses Jahres stattfinden.

So ließ MRTA-Gouverneur Pakapong Sirikantaramas verlautbaren, dass das überarbeitete Design des Stadtbahnsystems vom Vorstand der MRTA geprüft und nach dessen Genehmigung an das Verkehrsministerium und den Ausschuss für öffentlich-private Partnerschaften (PPP) zur Zustimmung weitergeleitet wird. Die MRTA hat das Design der 41,7 Kilometer langen Bahnlinie, die vom internationalen Flughafen Phuket zur Chalong-Kreuzung führen soll, so angepasst, dass sie Tunnel und aufgeständerte Abschnitte enthält, um negative Auswirkungen auf den Verkehr zu vermeiden.

Das Projekt wird im Rahmen eines ÖPP-Projekts (Öffentlich Private Partnerschaft) entwi­ckelt, bei dem der Privatsektor neben den 27 Milliarden Baht-Investitionen der Regierung die Investitionskosten und -risiken trägt. Die Einnahmen werden mit der Regierung im Rahmen eines 28-jährigen Konzessionsvertrags geteilt, dessen Laufzeit drei Jahre für den Bau und 25 Jahre für den Betrieb umfasst. Gemäß dem MRTA-Gouverneur soll das schienengebundene Nahverkehrssystem täglich bis zu 70.000 Passagiere bedienen. Die Höhe des Fahrpreises soll sich nach der zurückgelegten Strecke richten, jedoch 137 Baht pro Fahrt nicht übersteigen.