Written by: Sandra Degenhardt (dpa) | 15/02/2021

Liverpool glaubt nicht mehr an die Verteidigung des Meistertitels. Dafür ist Nationalspieler Gündogan auf dem Weg zum Titel. Juventus-Star Ronaldo verliert, Messi gewinnt mit Barcelona und stellt einen Rekord ein. Özil jubelt in der Türkei.

BERLIN: In den europäischen Top-Ligen bleibt es im Kampf um die Meisterschaften spannend. In England ist der Champion offenbar schon geschlagen.

ENGLAND: Jürgen Klopp hat den erneuten Meistertitel mit dem FC Liverpool abgehakt. «Ja, ich kann es nicht glauben, aber ja», sagte der Welttrainer auf eine entsprechende Frage und wirkte angefasst. Denn kurz vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig sind die Reds durch das 1:3 bei Leicester tiefer in die Krise gerutscht. «Die Leistung war rund 75 Minuten so klasse, dann verlieren wir 1:3. Das zeigt, in welcher schwierigen Lage wir uns befinden», sagte Klopp. Nach der dritten Liga-Pleite in Serie hat Liverpool schon 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City, der wieder einmal dank des starken Ilkay Gündogan mit 3:0 Tottenham Hotspur bezwang und ein Spiel weniger gespielt hat als Liverpool. Gündogan erzielte wieder zwei Tore, musste dann aber wegen Leistenproblemen raus. «Er hat eine unglaubliche Wahrnehmung. Er hat diese Qualität», lobte Coach Pep Guardiola den deutschen Nationalspieler.

Manchester United ließ überraschend Punkte liegen. Beim Tabellenletzten West Bromwich Albion tat sich Man United am Sonntag schwer und kam nach frühem Rückstand nicht über ein 1:1 (1:1) im Stadion The Hawthorns hinaus. Das Remis genügte den Red Devils allerdings, um den zweiten Tabellenplatz zurückzuerobern. Spektakulärer war das Spiel des FC Arsenal. Das Team aus London gewann 4:2 (3:0) gegen Aufsteiger Leeds. Beim Sechs-Tore-Spiel traf der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang gleich dreifach, zweimal vor und einmal nach der Pause mit einem zwischenzeitlichen Treffer von Hector Bellerin. Englische Medien wie die BBC werteten das als Hattrick.

SPANIEN: Der FC Sevilla geht mit einem Erfolgserlebnis ins Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Borussia Dortmund. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meines Teams», sagte Coach Julen Lopetegui nach dem 1:0 gegen SD Huesca. Derweil festigte Atlético Madrid trotz Personalproblemen mit dem 2:1 beim FC Granada seine souveräne Tabellenführung. Fünf Punkte Rückstand hat der Zweite Real Madrid, das sich am Sonntag 2:0 gegen den FC Valencia durchsetzte. Nationalspieler Toni Kross traf zum 2:0. Der FC Barcelona holte sich vor dem Königsklassen-Duell gegen Paris Saint-Germain Selbstvertrauen und besiegte auch durch zwei Tore von Lionel Messi Deportivo Alaves mit 5:1. «Wir sind in guter Form, mit einer guten Siegesserie. Wir sind zuversichtlich», sagte Barça-Coach Ronald Koeman. Messi absolvierte im Camp Nou sein 505. La-Liga-Spiel für Barça und stellte damit den Vereinsrekord von Xavi Hernández ein. «Er ist in fantastischer Form. Mit ihm ist alles einfacher», sagte Koeman.

ITALIEN: Inter Mailand hat dank Romelu Lukaku die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Der belgische Stürmer schoss am Sonntag im Heimspiel gegen Lazio Rom zwei Tore zum 3:1 (2:0)-Sieg. Nach seinem Elfmetertor in der 22. Spielminute traf der 27 Jahre alte Stürmer auch unmittelbar vor dem Pfiff zur Halbzeit. Nach dem Anschlusstreffer durch Gonzalo Escalante (61.) bereitete Lukaku zudem das Tor von Lautaro Martinez (64.) vor. Inter liegt in der Tabelle der Serie A nun mit 50 Punkten vor AC Mailand mit 49 Zählern. Der Lokalrivale hatte am Samstag überraschend das Spiel bei Aufsteiger Spezia Calcio mit 0:2 (0:0) verloren.

FRANKREICH: Auch dank eines Tores von Nationalspieler Julian Draxler hat sich Serienmeister Paris Saint-Germain mit einem Sieg auf das Achtelfinale in der Champions League beim FC Barcelona eingestimmt. Draxler (22.) traf beim 2:1 gegen OGC Nizza am Samstag zur Führung. «Ich habe eine Weile nicht in der Startelf gestanden, deshalb war es natürlich großartig für mich», sagte Draxler nach dem schwer erkämpften Erfolg. Sein Coach Mauricio Pochettino blickte schon auf das Duell am Dienstag gegen Messi & Co. «Es wird schwierig weil wir wieder gegen eine sehr gute Mannschaft spielen», sagte Pochettino.

TÜRKEI: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat bei seinem Startelf-Debüt für seinen neuen Club Fenerbahce Istanbul mit einem Freistoß den Auswärtssieg eingeleitet. «Drei sehr wichtige Punkte nach einem harten Spiel! Obwohl wir uns gut geschlagen haben, ist es jetzt an der Zeit, härter zu arbeiten und besser zu werden», schrieb Özil nach dem 2:1 bei Aufsteiger Karagümrük auf Instagram. Özil, der erstmals seit seinem Wechsel in die Türkei Mitte Januar in der Startelf stand, bereitete das 1:0 durch Mame Thiam (19. Minute) mit einem Freistoß in den Strafraum vor. Zuletzt hatte Fenerbahce mit dem Pokalviertelfinal-Aus gegen Meister Basaksehir und dem 0:1 gegen Stadtrivale Galatasaray in der Liga zwei Pleiten in Serie kassiert.