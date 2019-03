Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.19

CHIANG MAI: Ein Strafgericht hat einen Haftbefehl gegen eine ausländische Frau erlassen, die aus drei Universitäten 300.000 Baht gestohlen haben soll.

Die Straftaten ereigneten sich am 6. März in der Chiang Mai University, am 7. März in der Uni Mae Jo und am 9. März in der Uni Ratchaphat Chiang Mai. Auf Videos von Überwachungskameras sind gute Bilder der mutmaßlichen Diebin zu sehen. Es soll sich um eine etwa 160 cm große Ausländerin handeln. Zudem hat die Polizei Fußabdrücke mit einer Länge von 22 cm und einer Breite von 7 cm sichergestellt. Die Frau soll am 8. März in die Uni Ratchaphat eingedrungen sein. Dort hielt sie sich versteckt und verließ mit ihrer Beute das Gebäude am nächsten Morgen gegen 5 Uhr. Die Polizei erwartet eine schnelle Festnahme.