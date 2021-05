BANGKOK: In Thailand lebende Ausländer können sich ab dem 7. Juni bei der nächsten Impfstelle für die Covid-19-Impfung registrieren lassen, berichtet die „Nation“.

Danach soll Natapanu Noppakun, stellvertretender Generaldirektor der Informationsabteilung des Außenministeriums, am Freitag getwittert haben: „Um sich anzumelden, können Sie entweder ihren Reisepass oder ihre Sozialversicherungsnummer in Krankenhäusern benutzen, die Ihre Krankenakte haben oder in Krankenhäusern, die vom Gesundheitsministerium bestimmt wurden.“ Weitere Details sind nicht bekannt.