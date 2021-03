CHIANG RAI: Das Department of Special Investigation (DSI) ermittelt gegen 255 Ausländer, die offenbar im Besitz von gefälschten thailändischen Ausweisen sind. Einige sollen illegal Geschäfte eröffnet haben.

Das DSI arbeitet mit dem lokalen Department of Provincial Administration zusammen, um die Quellen der gefälschten Dokumente aufzuspüren. Bisher konzentrieren sich die Ermittlungen auf den Bezirk Wiang Kaen, im äußersten Osten der Provinz Chiang Rai, an der Grenze zu Laos. Das Provinzbüro versucht, Inhabern von thailändischen ID Cards, die zuvor für 50 Ausländer ausgestellt wurden, ausfindig zu machen und die Cards zu widerrufen. Sieben Ausländer sollen bereits Firmen gegründet habe, die thailändischen Staatsbürgern vorbehalten sind.

Gefälschte thailändische Ausweise und andere Dokumente waren auf verschiedenen Märkten im ganzen Land erhältlich, besonders in touristischen Gebieten. Der Verkauf gefälschter Dokumente ist in Thailand nach wie vor ein beliebtes Geschäft. Die Khao San Road in Bangkok war ein Tummelplatz für gefälschte Dokumente, bis eine Razzia im Jahr 2018 die meisten der illegalen Verkäufer von der Straße vertrieb.