Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.20

Polizei-Razzia in einer Strandbar auf Koh Samui - 22 thailändische und ausländische Stammgäste verhaftet. Foto: Thai Rath

KOH SAMUI: 22 ausländische Frauen und Männer sowie zwei Thais wurden am Sonntagabend in einer Bierbar auf der Ferieninsel wegen Verstoßes gegen die Notstandsverordnung festgenommen.

Anlieger hatten sich bei der Polizei beschwert, dass Ausländer in der Bar La Bohemia feiern würden. Bei der Razzia unter der Leitung von Oberstleutnant Manoj Chanthiang, dem stellvertretenden Chef der Polizeistation Bo Phut auf Koh Samui, trafen die Beamten 22 Ausländer und zwei Thais an. Es wurde getanzt und Alkohol getrunken. Verhaftet wurde auch der 24 Jahre alte französische Barbesitzer. Für ihn arbeiteten drei Männer aus Myanmar als Kellner. Nur einer hatte eine Arbeitserlaubnis, der Franzose für seine Bar keine Lizenz. Barbesitzer, seine Mitarbeiter sowie die Gäste wurden angeklagt, gegen die Notstandsversordnung verstoßen zu haben. Die Ausländer hätten sich nicht treffen, in der Kneipe hätte kein Alkohol serviert werden dürfen.