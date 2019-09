Written by: Björn Jahner | 12/09/2019

Volles Haus am Freitag beim Konzertabend mit dem Shanty-Chor des Begegnungszentrum Pattaya im Begegnungszentrum.

PATTAYA: Wirt Thomas Seeland vom Bramburi Restaurant in der Soi 12 in Naklua gibt bekannt, dass das Konzert am Freitag mit dem Chanty-Chor des Begegnungszentrums Pattaya inklusive Fischbuffet ausverkauft ist.

Das heißt: Wer keine Reservierung hat, wird keinen Tisch bekommen! Thomas bittet um Verständnis und freut sich auf einen stimmungsvollen Livemusikabend im ausverkauften Haus. Infos auf Facebook.