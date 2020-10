Von: Björn Jahner | 11.10.20

Gruppenfoto am Nong-Pla-Lai-Reservoir, bevor am Dok-Krai-Reservoir eine weitere Rast eingelegt wurde. Fotos: Koller/Jahner

PATTAYA: Biken unter Freunden durch die wunderschöne Landschaft der Ostküs­te – was gibt es Schöneres? Unter diesem Motto fand auch am 29. September wieder die zweimal im Monat erfolgende Ausfahrt der „Happy Bikers“ statt.

An der jüngsten Ausfahrt am 29. September nahmen 21 Biker teil, darunter auch Frauen.

Diesmal wurde die Ausfahrt von Road Captain Axel angeführt, der für seine Clubkollegen eine rund 150 Kilometer lange Strecke ausgearbeitet hatte, die über abwechslungsreiche Straßen führte und auch herausfordernde Etappen mit Sand bereithielt.

Unterwegs auf den schönsten Routen

Der Wettergott meinte es diesmal gut mit den „Happy Bikers“, nachdem die eigentlich bereits für den 22. September angesetzte Ausfahrt wegen Regen in letzter Minute um eine Woche verschoben werden musste. 21 begeisterte Biker auf 18 Maschinen – Honda (6), Triumph (5), Kawasaki (4), Yamaha (2), Harley-Davidson (1) – trafen sich gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz der Shell-Tankstelle zwischen Pattaya und Sattahip nahe dem Harley-Davidson Show Room, um pünktlich um 9.15 Uhr bei bestem Wetter die Tour zu starten. Der traditionelle Zwischenstopp erfolgte diesmal am Dok-Krai-Reservoir in der Provinz Rayong, wo die Biker sich an der Naturidylle erfreuten, den Aussichtsturm besichtigten und in einem Café Rast einlegten.

Zum Abschluss einer jeden Tour kehren die Biker in einem Lokal ein. Diesmal ins Relax Garden Restaurant.

Fester Bestandteil einer jeden Ausfahrt ist auch der Besuch eines gastronomischen Betriebs zum Abschluss einer jeden Tour, was im Hinblick auf die niedrigen Besucherzahlen in Corona-Zeiten wohl für jeden Wirt ein willkommenes Ereignis ist.

Relaxen in Dieters Gartenoase

Diesmal kehrten die „Happy Bikers“ bei Dieter und seiner Frau Ungsumarin im Relax Garden Restaurant in der Soi 26 in Na-Jomtien ein, das sich als idyllische Gartenoase in Strandnähe entpuppte. Das sympathische deutsch-thailändische Wirts­ehepaar hatte bereits vor der Ankunft alles für die 21 hungrigen Biker vorbereitet, die den erlebnisreichen Tag bei ausgezeichneten deutschen Speisen und kühlen Getränken Revue passieren ließen.

Sicheres und freundliches Auftreten

Der gastronomische Geheimtipp in Na-Jomtien entpuppte sich als idyllische Gartenoase mit deutscher Küche.

Lust mitzufahren? Die „Happy Bikers“ wollen sich bewusst von den viel zu vielen Motorradfahrern distanzieren, die niemals lächeln, durch schnelles und rücksichtsloses Fahren die Sicherheit auf den Straßen beeinträchtigen und keine Frauen als Mitglieder zulassen. Ziel ist ein Zusammenschluss unter Freunden, die lächeln und Spaß daran haben, gemeinsame und sichere Ausfahrten zu unternehmen. Weitere Informationen findet man hier. Auskünfte erteilt „Happy Biker“ Martin Koller per E-Mail.