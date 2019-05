Aus für Ludwig/Kozuch in Malaysia

Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

KUALA LUMPUR (dpa) - Für Laura Ludwig und Margareta Kozuch ist auch das zweite Turnier der neuen Welttour-Saison mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen.

Das neue deutsche Beachvolleyball-Nationalduo unterlag nach einer souveränen Gruppenphase beim Drei-Sterne-Turnier in Malaysia im Achtelfinale den Slowakinnen Andrea Strbova und Natalia Dubovcova mit 0:2 (14:21, 14:21). Damit konnten Olympiasiegerin Ludwig und die einstige Top-Hallenspielerin Kozuch in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 noch keinen Boden gut machen.

Ihre nationalen Kontrahentinnen Karla Borger und Julia Sude spielen wie die deutschen Meisterinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider am Freitag in Kuala Lumpur um das Halbfinale. Borger/Sude (Stuttgart) setzten sich am Donnerstag im Achtelfinale klar mit 2:0 (21:15, 21:15) gegen das französische Duo Lézana Placette und Alexia Richard durch. Bieneck/Schneider (Hamburg) gewannen gegen Aline Chamereau und Alexandra Jupiter (Frankreich) glatt mit 2:0 (21:19, 21:14).

Bei den Männern stehen das deutsche Nationalduo Philipp-Arne Bergmann und Yannick Harms (Hamburg) sowie Alexander Walkenhorst und Sven Winter (Düsseldorf) im Achtelfinale.