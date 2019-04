Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

Ein Leser erläutert die Vorteile der Hühnerhaltung im eigenen Garten:

Guten Tag, nachdem ich gelesen habe, dass in Deutschland viele Menschen bereits ihre eigenen Hühner im Garten halten, kann ich mir vorstellen, dass dieser Trend vielleicht in Thailand ebenfalls aufgegriffen wird. Schließlich gibt es einige gute Gründe, wie die schlechte Fleischqualität, die nicht artgerechte Haltung und der großzügige Einsatz von Antibiotika in der Industrie. Abgesehen von den Kampfhühnern gibt es in Thailand doch bestimmt auch Züchter, die Seidenhühner oder Vorwerkhühner halten. Da viele ein Haus auf dem Land haben, ist die Hühnerhaltung ein leichter und günstiger Beitrag zur gesunden und autonomen Selbstversorgung. Vielleicht wäre das ja einen Artikel wert...?

Manuel Hattemer

