Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.19

PATTAYA: Beim Zusammenstoß einer Limousine mit einem Van wurde eine Frau getötet und sieben weitere Menschen verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Rong Poa Road in Banglamung. Nach Angaben des 38 Jahre alten Shuttlebusfahrers soll ein Ausweichmanöver der Limousine den Zwischenfall verursacht haben. Der Van kam erst in einem Straßengraben zum Stehen. Rettungskräfte und Polizisten fanden in der Limousine die Leiche einer 45-jährigen Frau, sieben Insassen des Shuttlebusses erlitten teils schwer Verletzungen.