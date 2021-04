Auf dem Weg in eine bargeldlose Zukunft

Written by: Björn Jahner | 18/04/2021

Foto: The Nation



BANGKOK: Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine digitale „Sandbox“-Infrastruktur zur Förderung der Digitalisierung der thailändischen Wirtschaft eingeführt, eines der grundlegenden Politikziele der Regierung.

Sie dient in erster Linie den Kapitalmärkten, zum Beispiel bei der Ausstellung digitaler Vermögenswerte durch Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die für einen gut funktionierenden Kapitalmarkt von zentraler Bedeutung sind. Darüber hinaus soll sie der Bevölkerung den Zugang zu den Finanzmärkten erleichtern.Unter dem Begriff „Sandbox“ (Sandkasten) versteht man in der IT-Branche einen isolierten, von der Systemumgebung abgeschotteten Bereich, in dem sich Software geschützt ausführen lässt.

Gemäß Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith hat die Coronavirus-Pandemie die Einführung digitalisierter Technologien im Alltag immens beschleunigt und die Neuausrichtung der Wirtschaft auf digitale Märkte vorangetrieben. Khun Arkhom betonte, dass Thailands Wettbewerbsfähigkeit auf eine enge Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Wirtschaft sowie strengere Gesetze für Transaktionen mit Kryptowährungen angewiesen ist. An die Wirtschaft appellierte er, dass deshalb nicht nur in die Entwicklung einer digitalen Infrastruktur, sondern auch in die technologischen Fähigkeiten thailändischer Arbeitskräfte investiert werden muss. Laut dem Finanzminister ist die digitale Sandbox-Infrastruktur Voraussetzung dafür, dass thailändische Finanzmärkte ihr volles Potenzial ausschöpfen können.