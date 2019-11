ASEAN soll gegen Chinas expansive Ansprüche protestieren

BANGKOK: Die Vereinigten Staaten haben die zehn südostasiatischen Nationen aufgefordert, beim regionalen Gipfeltreffen an diesem Wochenende in Bangkok gegen die expansiven und rechtswidrigen Ansprüche Chinas im Südchinesischen Meer vor den Vertretern Chinas zu protestieren.

Den diplomatischen Quellen zufolge wird die US-Delegation selbst das Thema bei den Treffen ansprechen. Nach dem ASEAN-Gipfel folgt der Ostasiengipfel, an dem ASEANs acht Dialogpartner teilnehmen, zu denen China, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, Indien, Japan und Russland gehören.

US-Präsident Donald Trump hat beschlossen, das jährliche Treffen am Sonntag auszulassen und stattdessen seinen nationalen Sicherheitsberater Robert O'Brien und Handelsminister Wilbur Ross zu entsenden. Der Schritt hat in einer Zeit, in der Chinas Einfluss zunimmt, Besorgnis über das mangelnde Engagement der USA in der Region ausgelöst. Die meisten anderen Länder werden von ihren Premierministern oder Präsidenten vertreten, aus China kommt Premierminister Li Keqiang.

Die US-Position ist, dass die Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs sowie andere rechtmäßige Nutzungen des Südchinesischen Meeres von entscheidender Bedeutung sind für eine freie und offene indopazifische Region. Chinas Anspruch auf fast das gesamte Meer, einschließlich der Gebiete, die von mehreren ASEAN-Ländern beansprucht werden, wird als rechtswidrig eingestuft - teilweise unter Berufung auf den Sieg der Philippinen im Jahr 2016 vor dem Ständigen Schiedsgericht in Den Haag. Die Richter hatten entschieden, Chinas weitreichende Ansprüche seien rechtswidrig.