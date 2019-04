Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

PHUKET: Soldaten der vierten Armeeregion mit Sitz in Nakhon Sri Thammarat versorgen in Phuket die Bevölkerung in Gemeinden, die derzeit keinen Zugang zu Brauchwasser haben, mit Wasser

Es begann am Mittwoch mit der ersten Lieferung von 45.000 Litern. Im Einsatz sind neun Tankwagen mit je 5.000 Litern. Das Wasser kommt aus den Provinzen Surat Thani und Nakhon Sri Thammarat. Laut Prapan Kanprasang, Chef des Provinzialamts der Abteilung für Katastrophenverhütung, unterstützt seine Behörde die Armee bei der Wasserversorgung. Fünf Tankwagen sind im Wohngebiet der National Housing Authority in Rassada im Einsatz, zwei weitere Fahrzeuge in der Wohnsiedlung Supicha Siraycity auf Koh Siray.