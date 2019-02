Written by: Björn Jahner | 01/02/2019

Ein VT4-Panzer in Action. Foto: epa/Rungroj Yongrit



BANGKOK: Die Königlich Thailändische Armee zieht in Betracht, 14 weitere schwere Panzer von China zu beziehen, womit die engeren Verteidigungsbeziehungen zwischen Bangkok und Peking unterstrichen werden.

Die Bestellung im Wert von 2,3 Milliarden Baht umfasst 14 VT4-Panzer und dazugehörige Munition. Sie sollen die 39 in den Jahren 2016 und 2017 gekauften chinesischen Panzer ergänzen. Der VT4 ist ein Kampfpanzer der dritten Generation, der in in der Volksrepublik für den Export gebaut wird. Um die Leistung der Kampffahrzeuge beurteilen zu können, wird der für den Kaufabschluss verantwortliche Leiter des Beschaffungsgremiums der Armee, General Wijak Siribansop, Ende Februar nach China reisen. Der Beschaffungsvorschlag soll im März beim Kabinett eingereicht werden.



Die erste Bestellung von 28 VT4-Panzern im Jahr 2016 ließ sich die Armee 4,9 Milliarden Baht kosten, ein Jahr später erfolgte der Zukauf 11 weiterer für 2 Milliarden Baht. Sie sind in der 3. Kavalleriedivision in Khon Kaen im Nordosten des Landes im Einsatz.