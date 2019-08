Architekten kritisieren Ausbaupläne für Suvarnabhumi

BANGKOK: Die Association of Siamese Architects (ASA) hat sich gegen den aktuellen 42-Milliarden-Baht-Plan zum Bau eines zweiten Terminals am Flughafen Suvarnabhumi ausgesprochen.

ASA-Präsident Ajaphol Dusitnanond sagte, der Verband sei besorgt über die Abweichung des Plans vom ursprünglichen Masterplan des Flughafens. Das Projekt wurde vom damaligen Verkehrsminister Arkhom Termpittayapaisith im Juli ausgesetzt, nachdem eine Überprüfung durch den Nationalen Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC) ergeben hatte, dass der Plan des Flughafenbetreibers Airports of Thailand (AoT) für die Entwicklung des zweiten Terminals „unvereinbar" war "mit anderen Pläne für dieses Gebiet. Der neue Verkehrsminister Saksayam Chidchob habe den NESDC-Bericht jedoch ignoriert und beschlossen, das Projekt voranzutreiben, fügte Ajaphol an. Die Abweichungen vom ursprünglichen Masterplan würden unweigerlich zu Verzögerungen bei der Entwicklung des restlichen Flughafens führen und das Risiko von Kostenüberschreitungen erhöhen. Die AoT sehe das zweite Terminal als ein großes Gebäude mit Schwerpunkt auf Gewerbeflächen vor, von dem die Passagiere letztendlich nicht profitieren würden. Die ASA appelliert an Premierminister Prayut Chan-o-cha, die AoT anzuweisen, sich an den ursprünglichen Entwicklungsplan zu halten.

Der Vorschlag von AoT für das Terminal 2 wurde von einer Reihe hochkarätiger Organisationen wie dem Ingenieurrat und dem Architektenrat von Thailand kritisiert. Das zweite Terminal entstehe an einem „ungünstigen" Ort, der weit vom ursprünglichen Masterplan für den Flughafen Suvarnabhumi entfernt liege, der 2003 genehmigt wurde. Der ursprüngliche Entwurf enthielt Pläne für zwei Terminals - das vorhandene Hauptterminal und ein zweites südlich des Hauptterminals. AoT entschied jedoch, dass das zweite Terminal näher am Hauptterminal errichtet wird. Eine 500 Meter lange Einschienenbahn soll Passagiere zwischen den Terminals befördern. Der Flughafen Suvarnabhumi wurde 2006 mit einer Kapazität von jährlich 40 Millionen Passagiere eröffnet. Die Zahl der Passagiere ist jedoch inzwischen auf 70 Millionen gestiegen.