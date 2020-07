Von: Redaktion DER FARANG | 20.07.20

PATTAYA: Arbeitslose und Obdachlose übernachten in leerstehenden Bars.

„Manager Online“ stieß auf zahlreiche verzweifelte Frauen und Männer, die ihren Job verloren haben und so gut wie über keinen Baht mehr verfügen. Ein Thai berichtete, er sei seit vier Monaten arbeitslos und habe nicht einmal Geld für die Heimreise mit dem Bus. Zehn Arbeitslose fand „Manager Online“ im Barviertel an der Soi Bua Khao, dem einst blühenden Rotlichtviertel Pattayas. Heute zieht es nur wenige ausländische Residenten in diese Stadtregion. Nachts schlafen sowohl Männer als auch Frauen in den Bars, tagsüber suchen sie nach Essensausgaben und versuchen, Gelegenheitsjobs zu bekommen, um zu überleben. Der Besitzer einer Kneipe berichtete, er toleriere die „Hausbesetzer“ in seiner Bar in diesen verzweifelten Zeiten. Pattaya hat die Coronakrise besonders stark getroffen, da Zehntausende Frauen und Männer in der Entertainmentszene arbeiteten und jetzt ohne Job sind.