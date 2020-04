Arbeitslose Elefanten kehren nach Trang zurück

Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.20

TRANG: Etwa 60 Elefanten sind aus Tourismusprovinzen nach Trang zurückgekehrt, weil die Mahouts es sich dort wegen der Coronavirus-Pandemie und fehlender Urlauber nicht leisten können, sie zu füttern.

Laut Suchart Buakerd, Vorsitzender des Trang-Elefantenaufzuchtclubs, hatten die Dickhäuter in den Provinzen Krabi, Phang-nga und Phuket gearbeitet. Die Mahouts befürchteten, sich in den Touristenhochburgen mit dem Coronavirus anzustecken, zudem konnten sie wegen fehlender Einnahmen ihre Tiere nicht füttern. Die Fütterung eines Elefanten kostet 600 bis 700 Baht pro Tag, und die Mahouts mussten das Futter aus eigener Tasche bezahlen. Einige Mahouts hatten drei bis vier Elefanten zu versorgen. Suchart und andere Elefantenbesitzer beschlossen, ihre Tiere in die Bezirke Yan Ta Khao und Na Yong in Trang und andere Gebiete in Phatthalung zurückzubringen. Vor dem Ausbruch von Covid-19 hatte der Vorsitzende seine Elefanten nie in seine Heimatprovinz zurückgebracht, da es in Phuket und Umgebung das ganze Jahr über ausreichend Arbeit gab. In Phuket zurückgelassene Dickhäuter werden jetzt von einer Elefantenstiftung betreut.

Medien zufolge hatten die Behörden vier Mahouts gebeten, aus dem Bezirk Bang Khan in Nakhon Si Thammarat zurückzukehren und sich 14 Tage lang im Thalae Song Hong National Boy Scouts Camp im Distrikt Huai Yot in Trang unter Quarantäne zu stellen.