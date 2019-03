Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

Ein Polizeifahrzeug steht in der Altstadt von Düsseldorf in der Nähe der Kunstakademie. Mit einem Großeinsatz ist die Polizei gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Foto: Martin Gerten/Dpa

DÜSSELDORF (dpa) - Nach Aussagen der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf seien einige der elf Terrorverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Man habe «keinen Sprengstoff und keine Waffen» finden können. Dennoch würden die Ermittlungen weiterlaufen.

Für die bei Anti-Terror-Einsätzen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg festgenommenen mutmaßlichen Islamisten ist die Freilassung angeordnet worden. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte am Samstag entsprechende Medienberichte. Einige Männer seien bereits wieder auf freiem Fuß, sagte ein Behördensprecher am Mittag. Bei den Durchsuchungen habe man «keinen Sprengstoff und keine Waffen» finden können. Dies sei der Verdacht gewesen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat liefen aber weiter.

Dass kein Haftbefehl beantragt werde, bedeute, dass kein dringender Tatverdacht bestehe, erklärte der Sprecher weiter. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte am Samstagvormittag zunächst von zehn Verdächtigen gesprochen. Am Mittag korrigierte der Sprecher diese Zahl auf elf.