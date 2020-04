Impfstoffkandidat gegen das Koronavirus wird in Thailand an Tieren getestet. Foto: Thai PBS World

BANGKOK: Das National Vaccines Institute testet in Zusammenarbeit mit den Fakultäten für Medizin und Naturwissenschaften der Mahidol-Universität und der Fakultät für Pharmazie der Chulalongkorn-Universität nach Abschluss der ersten laborbasierten Tests einen Covid-19-Impfstoff an Tieren.

Dr. Nakorn Premsri, Direktor des Instituts, sagte, wenn die Tierversuche überzeugende Ergebnisse zeigten, indem sie Antikörper bildeten, würde der Impfstoff in drei Phasen an Menschen getestet. Die erste Phase wird an 30 bis 50 Testpersonen durchgeführt, um die Sicherheit des Impfstoffs zu überprüfen. Daran schließt sich eine zweite Testphase an 100 bis 150 Probanden an, um herauszufinden, ob der Impfstoff die Produktion der erforderlichen Antikörper stimuliert. Die dritte Phase, die an über 500 Probanden getestet wird, besteht darin, die Wirksamkeit des Impfstoffs zu bestimmen.