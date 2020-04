Die Schweizer Botschaft in Bangkok © EDA

BANGKOK: Die Schweizer Botschaft in Bangkok informiert, dass für den letzten Rückholflug von Bangkok nach Zürich am Sonntag, 5. April 2020 noch einige wenige Restplätze erhältlich sind. Für Schweizer, die sich aktuell noch im Königreich aufhalten und kein Rückflugticket für einen Linienflug haben, dessen Durchführung bestätigt wurde, ist dies die letzte Möglichkeit, in ihr Heimatland zurückzureisen.

Wichtig: Personen, die im Besitz eines Flugtickets von einer Airline sind, die ihnen die Rückreise in die Schweiz per kommerziellen Linienflug ermöglicht, sollten ihren gebuchten Flug auf jeden Fall wahrnehmen. Der von der Botschaft und EDA organisierte letzte Charterflug richtet sich ausschließlich an Personen, die keine Möglichkeit mehr haben, mit einem kommerziellen Linienflug die Rückreise anzutreten.

Die Restplätze sind begrenzt und werden nach Eingang der definitiven Anmeldungen vergeben. Ältere Menschen, Familien mit Kleinkindern und Personen mit besonderen gesundheitlichen Risiken werden vorrangig berücksichtigt.

Anreise zum Airport

Die Schweizer Botschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder selbst für die Anreise zum internationalen Flughafen in Bangkok verantwortlich ist und diese schnellstmöglich geplant werden sollte. Auf der Botschaftswebseite kann jedoch eine Liste mit unverbindlichen Hotelvorschlägen in der Nähe des Flughäfens eingesehen werden.

Kosten für den Charterflug

Der letzte Charterflüge zurück in die Schweiz ist kostenpflichtig. Die Kosten entsprechen etwa denen eines normalen Flugticketpreis auf der genannten Route unter normalen Umständen. Die Begleichung des Flugpreises erfolgt erst nach der Ankunft in der Schweiz. Voraussetzung dafür ist eine vom Fluggast unterschriebene Verpflichtungserklärung.

! Anmeldung bis Freitag, 03. April 2020 um 20.00 Uhr (Thai-Zeit) !

Für eine verbindliche Anmeldung für den letzten Charterrückflug von Bangkok nach Zürich werden nachfolgende Angaben von jedem Passagier benötigt:

1. Abflugort: Bangkok

2. Name, Vorname(n)

3. Geburtsdatum

4. Passnummer/ Ausländerausweis

5. Gültigkeit des Ausweises / der Ausweise

6. Telefonnummer unter welcher Sie jeder Zeit erreichbar sind