Von: Redaktion DER FARANG | 29.07.20

Schlangen bildeten sich am Mittwoch vor den Goldläden in Bangkoks Chinatown. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Anleger standen am Mittwoch in den Goldgeschäften Schlange, um nach dem Preissprung das Edelmetall gegen Cash einzutauschen.

Krisenzeiten sind Goldzeiten - das zeigt sich an der rasanten Preisentwicklung des gelben Edelmetalls in der Coronakrise. Bis 10.12 Uhr am Mittwochmorgen war der Preis für Goldbarren auf 29.050 bzw. 28.950 Baht pro Baht-Gewicht für Kauf und Verkauf gestiegen und lag damit um 250 Baht pro Baht-Gewicht über dem Schlusspreis am Dienstag.

Berichten zufolge eilten viele Anleger zum Goldgeschäft „Hua Seng Heng" im United Centre Building in Silom, um ihr Gold zu verkaufen. Ein Investor sagte, er besitze etwa 100 Baht Goldgewicht und erwarte aus dem Verkauf einen Gewinn von etwa 100.000 Baht. Wie andere im Geschäft sagte auch er, dass dies der beste Zeitpunkt sei, Gold zu verkaufen, da sein Preis in Zukunft fallen werde. Bis 12.12 Uhr morgens war der Goldpreis auf den Weltmärkten um 2,5 US-Dollar auf 1.947,10 US-Dollar pro Unze gestiegen.