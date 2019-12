Andrea Berg feiert mit Fans Schlagerparty

STUTTGART (dpa) - Sie soll einen entscheidenden Anteil daran haben, warum Schlager heutzutage erfolgreich ist. Andrea Berg feiert den Auftakt ihrer neuen Tournee in Stuttgart - und lässt dort erahnen, was sie erfolgreich macht.

Ausverkaufte Konzerte, zahlreiche Fernsehshows, Top-Chart-Platzierungen - Schlager ist aus der deutschen Musiklandschaft nicht wegzudenken. Und kaum eine Sängerin ist erfolgreicher im Geschäft als Andrea Berg. Seit ihrem Debüt 1992 landete sie laut GfK Entertainment mit elf Alben auf Nummer eins - das gelang bislang keiner anderen deutschen Sängerin. Beim Auftakt ihrer «Mosaik»-Tour am Freitag in Stuttgart ließ Berg erahnen, worin sich ihr Erfolg begründet.

«Freunde», redet sie die Zuschauer in den zahlreichen Ansprachen der beinahe drei Stunden dauernden Show an: «Ich mach den Job jetzt 26 Jahre und ich kann euch leider eins nicht ersparen: Alle Dramen und Katastrophen, sie kommen heute dran.» Was gemeint ist: Lieder über Herzschmerz, sie haben Berg berühmt gemacht. Bei «Du hast mich tausendmal belogen» oder «Die Gefühle haben Schweigepflicht» stimmen die Fans in der Arena lauthals ein. Vor der Bühne tanzen Paare Discofox, auf den Logenplätzen wird im Takt geklatscht.

Bergs Tourauftakt ist Schlagerparty - und der Star gibt sich nahbar: «Wenn ich in meinem Leben nicht so vielen komischen Vögeln begegnet wäre, so viel Fantasie hätte ich nicht gehabt, dass mir alle diese Songs eingefallen wären.»

Die 53-Jährige wirbelt und tanzt zu ihnen über die Bühne, steigt hinab ins Publikum, um Blumen einzusammeln, Selfies zu machen und Küsschen zu verteilen. «Sie ist ein Star, der menschlich geblieben ist, trotz allem Erfolg», erklärt der 62-jährige Konzertbesucher Ralf Schick seine Zuneigung zum Schlagerstar. Tatjana Elez hört Berg seit ihrem 14. Lebensjahr: «Gezwungenermaßen, durch meine Mutter». Mit ihr isT die heute 28-Jährige - mittlerweile freiwillig Fan - zur Show gekommen: «Andrea Berg macht einfach eine Mega-Show. Die Lieder sind toll, ihre Outfits sind toll.»

Die Bühnenkostüme - meist knapp, durchgehend extravagant - hat Berg selbst mitgestaltet, wie sie der Deutschen Presse-Agentur während der Proben zur Show erzählt. «Dann bin ich eine Märchenprinzessin, eine sexy Märchenprinzessin... Dann fliege ich auf den Mond und bin eine Astronautin.» Die Tour erarbeitete sie zusammen mit René Baumann, der in den 90ern als DJ BoBo bekannt wurde. Darin folgt auf eine Reise durch einen Zauberwald ein Trip ins Weltall, die Show gipfelt in einem Hippie-Fest.

«Ich finde es wichtig, diese Welten zu schaffen. Um darin auch abzutauchen. Um einen Song wie «Neonlicht» oder «Du hast mich tausendmal belogen» oder «Es geht mir gut» zu verpacken in eine Welt, die gut tut», so Berg. «Die Tour ist wirklich so ein Baby von mir und was mir oft vor Freude die Tränen in die Augen treibt.» Die Tränen steigen ihr während des Auftritts immer wieder in die Augen.

Rund 6000 Besucher kamen laut Management zur Premiere. Ihre aktuelle Platte «Mosaik» kletterte nach Angaben von GfK Entertainment nach der Veröffentlichung im April direkt an die Chartspitze. Das Unternehmen ermittelt die Offiziellen Deutschen Charts. Nach neun Monaten steht es auf Platz fünf der Jahresauswertung.

Mit ihrer «Mosaik»-Tour will sie 30 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchen. Nach Stuttgart geht es Mitte Januar weiter, zunächst in Oberhausen (16.01), Hamburg (17.01.), Köln (18.01) und dann in Frankfurt/Main (23.01.).