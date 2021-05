Amnesty fordert, unnötige Inhaftierungen zu beenden

BANGKOK: In einem offenen Brief hat Amnesty International das Justizministerium und das Büro des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs aufgefordert, Gefängnisinsassen eine bessere Behandlung während der Pandemie zukommen zu lassen und unnötige Inhaftierungen zu beenden.

In dem Brief heißt es weiter: „Amnesty beobachtet seit zwei Jahren die Verfolgung von Protestführern und Teilnehmern an öffentlichen Versammlungen. Nach Angaben der thailändischen Anwälte für Menschenrechte wurden von Juli 2020 bis April 2021.635 Personen in 301 Fällen wegen der Teilnahme an politischen Versammlungen strafrechtlich verfolgt. Davon wurde 18 Personen während der polizeilichen Ermittlungen und nach ihrer Anklageerhebung eine Kaution verweigert, während sie auf Gerichtsverhandlungen und Berufungen gegen ihre Verurteilung warten.

Die Covid-19-Pandemie hat die öffentliche Gesundheit und die Lebensbedingungen insbesondere der Insassen und Gefangenen in Gefängnissen, Justizvollzugsanstalten und anderen Hafteinrichtungen im ganzen Land in eine Krise gestürzt. Dies ist auf die Einschränkungen in Bezug auf die Einrichtungen, den schnellen Zugang zu medizinischer Behandlung und die Kommunikation mit ihren Familien und ihren Rechtsbeiständen zurückzuführen. Da Sie und Ihre Organisationen den direkten Auftrag und die Verantwortung haben, Anträge zu prüfen und sich um Insassen und Gefangene in solchen Einrichtungen zu kümmern, lobt Amnesty International Thailand Sie für Ihre Bemühungen, die Praxis umzusetzen, um unnötige Inhaftierungen auf allen Ebenen zu minimieren und sicherzustellen, dass die Insassen und Gefangenen die geringsten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie tragen. Dennoch haben sich angesichts der chronischen Überfüllung der Gefängnisse und der Inhaftierung von Personen, die ihr Recht auf politische Meinungsäußerung wahrnehmen, mindestens sieben politische Gefangene in der Haft mit Covid-19 infiziert. Und nach Berichten der Strafvollzugsbehörde haben sich mindestens 200 Gefangene mit dem Virus infiziert, während sie im Untersuchungsgefängnis von Bangkok, im Provinzgefängnis von Narathiwat und im Provinzgefängnis von Chiang Mai inhaftiert waren.

Amnesty möchte das Justizministerium und das Büro des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs auffordern, dringend Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten der Insassen und Gefangenen während der Pandemie zu ergreifen, um die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie innerhalb des Gefängnissystems und zwischen dem Gefängnissystem und der Gesellschaft im Allgemeinen zu minimieren. Ein ausreichender Vorrat an Gesichtsmasken, Seifen und sauberem Wasser sollte den Insassen und Gefangenen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, und sie sollten dringend Covid-19-Tests erhalten. Die Insassen und Gefangenen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, sollten isoliert werden und Zugang zu einer wirksamen medizinischen Behandlung erhalten. Darüber hinaus sollten sofort Anstrengungen unternommen werden, um jede unnötige Inhaftierung auf allen Ebenen zu minimieren, die der Politik des Ministeriums und des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs entsprechen.“