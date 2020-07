Amnesty: Anklage gegen zwei Aktivisten fallenlassen

BANGKOK/RAYONG: Amnesty International Thailand drängt die Regierung, die Anklage gegen zwei Männer, die Mitglieder eines politischen Netzwerks in der Provinz Rayong sind, fallen zu lassen. Beim Besuch von Premierminister Prayut Chan-o-cha am Mittwoch in Rayong hatten die Aktivisten Schilder mit aggressiven politischen Botschaften hochgehalten.

Berichten zufolge wurden beide Männer verhaftet. Mit den Schildern prangerten sie den Premierminister an, dass er privilegierten Ausländern die Einreise nach Thailand und die Überspringung der Covid-19-Quarantäne gestattet hatte. Später wurden die Aktivisten angeklagt, gegen die Notverordnung sowie das Gesetz über übertragbare Krankheiten und Sicherheitsmaßnahmen verstoßen zu haben.

„Die Beamten legten bei der Verhaftung keinen Haftbefehl vor und versäumten es, die Opfer sofort über ihre Anklage zu informieren", sagte Piyanuch Kotrasarn, Direktor von Amnesty International Thailand. „Staatsbeamte dürfen Zivilisten nicht daran hindern, friedliche Proteste zu organisieren oder unangemessene Beschränkungen unter dem Vorwand von Covid-19-Präventionsmaßnahmen anzuwenden.

Amnesty International Thailand forderte die Regierung daher auf, die Anklagepunkte fallen zu lassen und in Erwägung zu ziehen, ihre Autorität nur dann zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 einzusetzen, wenn es notwendig und vernünftig sei. Sie sollte ihre Macht nicht zur willkürlichen Einschränkung der Menschenrechte nutzen.