Amerikaner in gemietetem Haus tot aufgefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.18

KHON KAEN: Ein 66 Jahre alter Amerikaner wurde am Donnerstag in seinem gemieteten Haus tot aufgefunden.

Nachbarn hatten in der Nähe des zweistöckigen Hauses an der Soi Srichan einen üblen Geruch wahrgenommen und das Notfallzentrum der Stadt alarmiert. Polizei und Sanitäter standen vor verschlossener Tür und mussten sie aufbrechen. Sie fanden die bereits verweste Leiche im Erdgeschoss auf einer Matratze, bedeckt mit einer Decke. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Hospital Sri Nakharin gebracht. Nachbarn sagte aus, der Amerikaner habe vor sieben Jahren das Haus gemeinsam mit einer Thai bezogen, dann aber dort allein gelebt. Er war in dem Stadtteil wohl bekannt..