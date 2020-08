Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.20

BANGKOK: Die Immigration hat einen 31-jährigen Amerikaner und seine 34-jährige thailändische Frau festgenommen, weil sie Visa und andere Regierungsdokumente gefälscht und in ihrem Haus Cannabis angebaut hatten.

Das Paar habe eine Firma namens Thai Visa Centre gegründet, die einen Visa-Service für Ausländer anbot und Werbung über das Internet machte, erläuterte der Chef der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang. In einem Haus an Soi Seri Thai 73 in Bangkoks Bezirk Khannayao fanden Beamte mehrere gefälschte Dokumente und 55 Gummistempel mit Siegeln verschiedener thailändischer Regierungsbehörden.

Im zweiten Stock des Hauses stellten die Beamten 60 Cannabispflanzen aus biologischem Anbau, 99 Gramm getrocknetes Cannabis, einen Cannabisöl-Extraktor, ein Vakuum-Versiegelungsgerät und einen Wiegeapparat sicher. Die Verhafteten sagten aus, sie hätten die Pflanzen für den Eigenbedarf angebaut, aber die Polizei glaubt, dass sie die Droge verkauften.

Laut der Polizei hatte das Paar das Haus vor drei Jahren gekauft. Die Ermittler folgen jetzt der Geldspur auf eine mögliche Beteiligung der Festgenommenen an einem Drogennetzwerk.