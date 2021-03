Von: Björn Jahner | 26.03.21

PATTAYA: Am Samstag, 27. März von 16.00 bis 22.00 Uhr veranstaltet das Einkaufszentrum CentralMarina an der Second Road den „Bikini Surfskate Day“.

Einen Nachmittag lang werden Autofahrer Platz machen für Skater, damit es auf Rollen durch die Stadt geht. Der „Skater Day“ wird abgerundet mit Workshops, Musik, vielen Imbissständen und einem Flohmarkt. Mehr auf Facebook.