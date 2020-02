Written by: Redaktion DER FARANG | 29/02/2020

BANGKOK: Die Marinebehörde lässt in diesem Jahr fünf Anleger entlang des Flusses Chao Phraya renovieren und plant für die kommenden Jahre den Bau von 26 neuen Piers.

Laut Generaldirektor Witthaya Thamuang gibt die Behörde rund 190 Millionen Baht für die Renovierung und den Bau zusätzlicher Einrichtungen an fünf Anlegern in Bangkok aus, um das Ein- und Aussteigen an Booten zu erleichtern und den Tourismus entlang des Chao Phraya zu fördern. Die Piers am Wat Arun und Sathorn sind fast fertig und sollen Ende Juli offiziell eröffnet werden, die Anleger Tha Chang, Rachini und Tha Tian werden im Dezember folgen. Die zweite Phase beinhaltet im kommenden Jahr 15 Anleger für 850 Millionen Baht mit einer modernen Architektur, für die Jahre 2022 und 2023 sind weitere elf neue Piers vorgesehen.