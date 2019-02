Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.19

BANGKOK: Der Alkohol-Kontrollausschuss (ACC) hat für den 13. April, dem thailändischen Neujahrsfest, ein Verbot für den Ausschank von Alkohol gefordert.

Laut Dr. Sukhum Karnchanapimai, dem stellvertretenden Vorsitzenden des ACC, soll der Beschluss im kommenden Monat dem Alcohol Policy Committee vorgelegt werden. Dieses Gremium habe letztendlich zu entschieden, ob am Nationalfeiertag kein Alkohol ausgeschenkt werden darf. Der ACC habe die Resolution gegen Alkohol verfasst, weil sich am 13. April erfahrungsgemäß die meisten Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten ereignen.

Der 13. April markiert das traditionelle thailändische Neujahrsfest und ist Teil der Urlaubstage von Songkran, wenn Millionen Menschen für Besuche in der Heimatprovinz oder auf Urlaub unterwegs sind. Und an den Feiertagen, in diesem Jahr vom 12. bis 16. April, wird reichlich Alkohol getrunken. Alkohol am Steuer ist im Königreich eine Hauptunfallursache. Statistiken zeigen, dass zwischen 50 und 60 Prozent der Erwachsenen nach Alkoholgenuss Auto fahren. Der Prozentsatz sei bei Älteren höher als bei den unter 20-Jährigen, weiß Sukhum. Der ACC dränge auf das Alkoholverbot, um die Menschen vor den Risiken bei Trunkenheit am Steuer zu schützen. Das Verbot des Alkoholverkaufs an fünf religiösen Feiertagen habe gezeigt, dass sich die Zahl der Verkehrsunfälle reduziere. Sollte das Verbot am 13. April gute Ergebnisse bringen, werde der ACC es für jeden 13. April vorschlagen, sagte Sukhum weiter.