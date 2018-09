Almosengang im Lumpini-Park

Von: Björn Jahner | 01.09.18

BANGKOK: Touristen in Bangkok sind herzlich eingeladen, am Samstag, 8. September, 6.30 bis 10.30 Uhr, an einer traditionellen Tambun-Zeremonie im Lumpini-Park teilzunehmen, die auf Koh Loi, einer kleinen Insel mit Garten in der Mitte des Parks, stattfindet.

Ausgerichtet vom Nordost-Regionalbüro der Thailändischen Fremdenverkehrsbehörde (TAT), dem Lumpini-Park und Buddhadasa Indapanyo Archiv in Bangkok, wird ein traditioneller Almosengang organisiert, bei dem die Bevölkerung den Mönchen der Tradition des Isaan folgend Klebreis als Almosengabe überreicht. Die Besucher werden aufgefordert, sich in traditionellen Kostümen zu kleiden. Mit der Zeremonie soll das öffentliche Bewusstsein für die Lehre der Mönche des Nordostens und für die Tradition der Almosengänge gestärkt werden. Im Anschluss erfolgt eine buddhistische Zeremonie, geleitet von Phra Acharn Jaran Anangkhano, Abt des buddhistischen Klosters Utthayan Dhamma Dong Yang in der Provinz Sisaket. Demons­triert werden zudem traditionelle Riten, die das Ende der buddhis­tischen Fastenzeit (Ok Phansa) markieren.