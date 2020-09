Vom 17. bis 26. September ist wieder alles Banane in Kamphaeng Pet. Foto: Tourism Authority Of Thailand

KAMPHAENG PET: Mit Lockerung der Corona-Beschränkungen locken im ganzen Land wieder zahlreiche Festivals zu einem Besuch, auf denen nicht nur Einheimische, sondern besonders auch ausländische Residenten die Besonderheiten der lokalen Kultur der verschiedenen Regionen Thailands intensiv kennenlernen können.

Ein bemerkenswertes Festival ist die „Kluai Khai Fair“in Kamphaeng Pet in der unteren Nordregion von Thailand, um für die lokalen Bananen-Sorten zu werben, für die die Provinz berühmt ist. In diesem Jahr findet das Bananenfestival von Donnerstag, 17. September bis Samstag, 26. September statt. Veranstaltet werden viele kulturelle Aufführungen sowie unterhaltsame Wettbewerbe rund um die je nach Reifegrad grüne bis gelbe Frucht und um die Herstellung der lokalen Süßspeise Krayasat. Sie wird üblicherweise an Wan Sart serviert, dem thailändischen Gedenktag für die Verstorbenen, der dieses Jahr auf Donnerstag, 17. September fällt. Das Festivalgelände für die „Kluai Khai Fair“ befindet sich am Muang Kamphaeng Phet District Office.