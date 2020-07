Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.20

© The Nation

BANGKOK: Mehr als 1.700 Medizintouristen haben sich für die Einreise nach Thailand ab dem 1. Juli angemeldet. Eine strenge Quarantäne soll jeden daran hindern, Covid-19 einzuführen, teilte das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Freitag mit.

Medizintouristen dürfen ab dem 1. August in Thailand reisen, sobald ihre 14-tägige Quarantäne und Behandlung abgeschlossen sind, sagte der CCSA-Sprecher Taweesin Visanuyothin. Spezielle Reisepakete für Medizintouristen werden Massagen und Spas, Fitnesszentren, gesundes Essen, Kräuterprodukte und Visadienstleistungen umfassen, während die Unterbringung in Hotels mit den Zertifikaten der Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) und dem „Well Hotel"-Standard erfolgen wird.

Die erste Gruppe von 1.700 Medizintouristen kommt aus 17 Ländern, darunter Myanmar (478), Laos (477), Vietnam (39), China (65), die Vereinigten Arabischen Emirate (223), Oman (187), Kuwait (137), Katar (95) und Saudi-Arabien (14).

Das Programm für Medizintourismus und Wellness bietet je nach Behandlung zwei Arten von Quarantäne an: Eine Krankenhausquarantäne für Patienten, die innerhalb ihrer 14-tägigen Quarantäne kurze Behandlungen erhalten, und eine alternative Krankenhausquarantäne für längere Verfahren wie Unfruchtbarkeitsbehandlungen. Taweesin betonte, dass alle Patienten die 14-tägige Quarantäne auch dann durchlaufen müssen, wenn sie sich früh erholen. Alle Medizintouristen, die positiv auf Covid-19 getestet werden, können die Virusbehandlung in separaten, für Ausländer vorbereiteten Bereichen in privaten Krankenhäusern fortsetzen.

Medizintouristen werden dreimal auf Covid-19 getestet: vor der Abreise nach Thailand, bei der Ankunft und vor der Rückkehr nach Hause. Nur Medizintouristen, die mit dem Flugzeug reisen, wird die Einreise nach Thailand gewährt, und alle müssen ein Einreisezertifikat (Certificate of Entry, COE) einer thailändischen Botschaft mit sich führen.

Der Start des „Reise-Blase"-Plans ist für September geplant, um Ausländern aus Ländern mit geringem Risiko einer Covid-19-Übertragung die Einreise zu ermöglichen.