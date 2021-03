Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.21

BANGKOK: Die städtische Polizei setzt ab 1. April ihre Alkoholkontrollen auf den Straßen der Hauptstadt fort. Sie sollen transparent, für alle Verkehrsteilnehmer nachvollziehbar sein.

Der Leiter der Polizei General Suwat Chaengyodsuk hatte bei seinem Amtsantritt im September letzten Jahres die Alkoholkontrollen seiner Beamten gestoppt. Er kündigte eine neue Transparenz an, nachdem Korruptionsvorwürfe bei der Polizei die Runde machten.

Kontrollpunkte sollen in Gegenden eingerichtet werden, in denen es häufig zu Unfällen kommt. Die Beschilderung muss eindeutig sein - der Stationsleiter muss namentlich genannt sein, ebenso der Beamte, der für den Kontrollpunkt verantwortlich ist. Alle Anwesenden müssen in voller Uniform erscheinen, einschließlich der freiwilligen Helfer. Die Beschilderung muss auch angeben, wie viele Tage die Kontrollpunkte in Betrieb sein werden, wie z.B. 7, 15 oder einen ganzen Monat.

Kritiker weisen darauf hin, die neue Transparenz werde dazu führen, dass jeder wisse, wann und wo die Polizei Fahrzeuge kontrollieren werde. Betrunkene würden diese Stellen halt meiden.