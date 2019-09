Alkoholfreies Bier soll höher besteuert werden

Written by: Björn Jahner | 12/09/2019

BANGKOK: Das Finanzministerium plant, alkoholfreies Bier höher zu besteuern, um die Menschen davon abzuhalten, mit dem Trinken zu beginnen.

Finanzminister Uttama Savanayana teilte am Mittwoch mit, dass sein Ministerium in Kürze eine Studie zur Steuererhöhung auf alkoholfreies Bier abschließen werde, dessen aktueller Steuersatz bei 14 Prozent liegt. Er soll dem Verbrauchssteuersatz für Erfrischungsgetränke angepasst werden. Das Ministerium ist besorgt, dass Konsumenten von alkoholfreiem Bier auf alkoholische Getränke umsteigen könnten, sagt Uttama in „The Nation“ und fügte hinzu, dass der höhere Steuersatz immer noch niedriger ausfallen würde als der für (alkoholhaltiges) Bier. Das Ministerium plant zudem, die Steuersätze für Getränke neu zu gruppieren. Zum Beispiel sollen sogenannte funktionelle Getränke wie vitaminangereichertes Wasser niedriger besteuert werden als Getränke mit hohem Zuckergehalt.