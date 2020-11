Algerier stimmen über Verfassungsänderungen ab

Ein Wahlhelfer zählt die Stimmen am Ende der revidierten Verfassung in einem Wahllokal in Algier. Foto: epa/Str

ALGIER: Mehr als anderthalb Jahre nach dem Rücktritt des Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika hat in Algerien eine Abstimmung über eine neue Verfassung begonnen. Rund 24 Millionen Algerier waren am Sonntag aufgerufen, an einer der mehr als 60.000 Wahllokale im Land ihre Stimme abzugeben. Befürworter sehen in den Reformen einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Gegner beklagen dagegen eine Stärkung der Regierung und mehr Autokratie.

Ergebnisse wurden an diesem Montag erwartet. In der Hauptstadt Algier schien die Wahlbeteiligung an mehreren Wahllokalen zunächst gering. Ein 76-Jähriger sprach von einer «echten Gelegenheit für das Land, eine Ära des Kampfs gegen Korruption» zu beginnen. Eine Gegnerin der Änderungen kritisierte dagegen, dass die Neuerungen «sehr hastig» auf den Weg gebracht worden seien. Sie habe dagegen gestimmt.

Die Verfassungsänderungen begrenzen unter anderem die Amtszeit des Präsidenten auf zwei Wahlperioden von jeweils fünf Jahren. Sie verpflichten den Präsidenten auch, einen Ministerpräsidenten aus dem stärksten Block im Parlament zu wählen. Gleichzeitig räumen sie dem Staatsoberhaupt aber auch die Befugnis ein, etwa den Gouverneur der Zentralbank und den Oberrichter am Verfassungsgericht zu ernennen.

Bouteflikas Nachfolger Abdelmadjid Tebboune, der sich derzeit zur medizinischen Behandlung in Deutschland befindet, bezeichnete die Neuerungen als «wahre Veränderungen» für die Bevölkerung. Diese könnten den «Grundstein für eine neue Ära legen», sagte der 74-Jährige in einer Botschaft an die Algerier am Samstagabend laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur APS.

Aus symbolischen Gründen wurde die Abstimmung am 66. Jahrestag des Unabhängigkeitskriegs gegen Frankreich abgehalten, der am 1. November 1954 begann. Französische Truppen hatten das heute flächenmäßig größte afrikanische Land im Jahr 1830 besetzt, 1962 wurde Algerien unabhängig. Der Entwurf der Verfassungsänderungen wurde mit der Aufschrift «November 1954 Befreiung, November 2020 Veränderung» veröffentlicht.

Anhänger der Protestbewegung wollten die Abstimmung boykottieren. Ihrer Ansicht nach legitimieren die Teilnehmer Präsident Tebboune, den sie als Teil der alten Machtelite um Bouteflika betrachten. Bouteflika hatte Algerien 20 Jahre lang regiert.