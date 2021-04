Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa)

Vier Tote bei Absturz eines Touristen-Kleinflugzeugs nahe Paris

PARIS: Beim Absturz eines Touristen-Kleinflugzeugs sind in der Nähe von Paris am Sonntag vier Menschen um Leben gekommen. Der Flieger sei in dem östlich der französischen Hauptstadt gelegenen Departement Seine-et-Marne auf einem Feld bei Saint-Pathus rund 50 Meter neben einer Straße zerschellt, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf die dortige Feuerwehr.

Das Wrack sei gegen 14 Uhr gefunden wurden. Ersten Angaben zufolge soll es sich um einen Instruktionsflug gehandelt haben. Der Flieger sei von dem internationalen Verkehrsflughafen Beauvais rund 80 Kilometer südlich der französischen Hauptstadt gestartet. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar.

Frankreich verhängt für mehrere Länder Pflichtquarantäne

PARIS: Frankreich verschärft wegen der Corona-Pandemie die Einreise aus Brasilien, Chile, Argentinien und Südafrika. Angesichts der Besorgnis über Covid-19-Varianten soll ab dem 24. April eine zehntägige Pflichtquarantäne für Einreisende aus diesen Ländern gelten. Die Maßnahme trifft auch für Flugreisende aus dem französischen Überseedepartement Guyana zu.

Frankreich will bis dahin ein System schaffen, das die Überprüfung des Aufenthaltsortes und die entsprechenden Quarantäneanforderungen erlaubt. Des Weiteren muss ein negativer PCR-Test nachgewiesen werden, der nicht älter als 36 Stunden sein darf.

Für Brasilien hat Frankreich zudem die Anfang letzter Woche verhängte Aussetzung aller Flüge in das lateinamerikanische Land bis einschließlich 23. April verlängert. Die Maßnahme wurde wegen der als P1 bekannten brasilianischen Variante angeordnet, die besonders virulent sein soll und für einen starken Anstieg der Coronavirus-Todesfälle in Brasilien im März verantwortlich gemacht wird.

Frankreich ist von der Pandemie besonders schwer betroffen. In dem Land mit seinen rund 67 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind mehr als 100.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.