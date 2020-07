Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 21/07/2020 | Aktualisiert um: 03:00 | Überblick

55-Jähriger stirbt nach Tragschrauber-Absturz bei Wiener Neustadt

EGGENDORF: Beim Absturz eines Tragschraubers im niederösterreichischen Eggendorf nahe Wiener Neustadt ist am Montagnachmittag der Pilot des Fluggerätes ums Leben gekommen. Anzeichen auf weitere Unfallbeteiligte gab es laut Polizei nicht. Der Absturz ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Ober-Eggendorf. In dem Waldgebiet bildete sich ein kleiner Flurbrand, den die Feuerwehr löschte. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Pilot ein 55-jähriger Wiener, der als erfahrener Pilot galt. Eine Fluguntersuchungskommission nahm Ermittlungen auf.

Bei einem Tragschrauber - auch Gyrokopter genannt - handelt es sich um einen Drehflügler, der in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt. Auch Tragschrauber verfügen über einen Rotor, dieser ist aber im Gegensatz zu Helikoptern nicht mit dem Motor verbunden.

Experten werten Flugschreiber von ukrainischer Maschine aus

PARIS: Die französische Luftsicherheitsbehörde BEA hat damit begonnen, die Flugschreiber der im Januar von iranischen Streitkräften abgeschossenen ukrainischen Passagiermaschine auszuwerten. Daten des sogenannten Cockpit Voice Recorders (CVR), der Stimmen im Cockpit festhält, seien erfolgreich heruntergeladen worden. Das teilte das Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) am Montag in Le Bourget bei Paris mit. Iran hatte die Flugschreiber Frankreich zum Auslesen übergeben.

Die Maschine war am 8. Januar irrtümlich von iranischen Streitkräften kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen worden. Alle 176 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Nach iranischen Angaben waren 147 der Passagiere Iraner, darunter viele mit doppelter Staatsbürgerschaft, sowie 29 Bürger der Ukraine, Kanadas, Schwedens und Afghanistans.

Der Abschuss der Maschine wurde von der iranischen Führung zunächst mehrere Tage lang geleugnet, was im Nachhinein zu wütenden Protesten im Land führte. Die Demonstranten forderten eine Bestrafung der Verantwortlichen, einige sogar den Rücktritt der iranischen Führung. Präsident Hassan Ruhani versprach daraufhin eine gründliche und lückenlose Aufklärung der Abschussumstände durch ein Sondergericht und verschiedene Expertenteams.

Scheuer lädt zu Spitzentreffen zur Lage der Luftfahrt

BERLIN: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will am Donnerstag mit EU-Amtskollegen und Branchenvertretern über die angespannte Lage der Luftfahrt in der Corona-Krise beraten. Thema seien Wege aus der Krise, teilte das Ministerium am Montag mit. An den Beratungen nehmen demnach EU-Amtskollegen sowie Spitzenvertreter aus Industrie, Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugsicherungen teil. Ziel seien ein geordneter Übergang zum Normalbetrieb und ein «klimafreundlicher sowie krisenfester Luftverkehr» in Europa.

Was konkret bei dem Treffen beschlossen werden soll, war zunächst unklar. Die Luftfahrt gehört zu den Branchen, die von den massiven Einschränkungen in der Corona-Krise am härtesten getroffen ist. Die Bundesregierung hatte ein milliardenschweres Rettungspaket für den deutschen Branchenführer Lufthansa beschlossen.

Airbus testet Lufttaxi ab August auf Testgelände in Manching

DONAUWÖRTH: Airbus will in Kürze mit der Erprobung seines Lufttaxi-Modells auf dem Testflughafen im bayerischen Manching beginnen. Der CityAirbus werde Ende August von dem Hubschrauberwerk im schwäbischen Donauwörth auf den Flugplatz vor den Toren Ingolstadts verlegt, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag aus Anlass eines Besuchs des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in Donauwörth.

Airbus hatte das Demonstrations-Flugobjekt bislang schon mit kurzen Flügen in Donauwörth getestet, in Manching sind weitergehende Flüge möglich. Airbus arbeitet seit einigen Jahren an der Passagierdrohne. Die Großstadt Ingolstadt soll künftig Modellregion für Lufttaxis werden. Auch andere Hersteller arbeiten derzeit an der Technologie und wollen in den nächsten Jahren solche Fluggeräte auf den Markt bringen.

Der CityAirbus ist ein elektrisches Luftfahrzeug mit acht Rotoren, das senkrecht starten und landen kann. Es soll ohne Piloten bis zu vier Passagiere auf festen Routen transportieren und beispielsweise von Stadtzentren zu Flughäfen bringen. Ein echtes Flugtaxi wäre der kleine Passagierairbus somit nicht. Denn die Flugroute kann nicht von den Passagieren frei gewählt werden.