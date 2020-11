Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 24.11.20 | Überblick

Chef des internationalen Airline-Verbands IATA tritt zurück

GENF: Der Chef des internationalen Airline-Verbands IATA, Alexandre de Juniac, tritt Ende März 2021 von seinem Posten zurück. Sein Nachfolger soll der frühere Chef der British-Airways-Mutter IAG, Willie Walsh, werden, wie der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) am Montagabend mitteilte. «Die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht», sagte Juniac laut Mitteilung. Die Corona-Krise habe die große Bedeutung des IATA als Stimme der internationalen Luftfahrt-Industrie noch einmal verdeutlicht. «Die Bausteine für eine Erholung der Industrie liegen bereit. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die IATA-Führung für die lange Phase der Erholung zu übergeben», wird Juniac zitiert.

Juniac war im September 2016 von Air France/KLM zum IATA gekommen. Willie Walsh hatte die IAG-Führung im März dieses Jahres aufgegeben und angekündigt, dass er in den Ruhestand gehen werde.

Die Personalie verkündete der Verband unmittelbar vor seiner Jahreshauptversammlung, die am Dienstag wegen der Corona-Pandemie online stattfinden wird.

United Airlines plant weitere Kapitalerhöhung

CHICAGO: Die US-Fluggesellschaft United Airlines will sich in der Corona-Krise erneut frisches Geld verschaffen. Dazu will das Unternehmen bis zu rund 25,3 Millionen neue Aktien an Anleger ausgeben, wie aus dem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Gemessen am Schlusskurs von 39,90 US-Dollar an der Börse Nasdaq vom vergangenen Freitag könnte dabei ein Betrag von rund einer Milliarde Dollar (843 Mio Euro) zusammenkommen.

Die Corona-Pandemie hat United Airlines wie andere Fluggesellschaften schwer getroffen. Bereits im April hatte das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung rund eine Milliarde Dollar eingesammelt. Im Juni sicherte sich die Airline über ihr Vielfliegerprogramm MileagePlus zudem ein Darlehen über 5 Milliarden US-Dollar. Weitere Milliarden erhielt die Airline aus dem Coronavirus-Hilfsprogramm der US-Regierung. Dieses Programm ist allerdings Ende September ausgelaufen. Bei Fluggesellschaften in den USA sind deshalb zigtausende Arbeitsplätze in Gefahr.

Airline-Verband IATA will nicht auf Corona-Impfstoff warten

AMSTERDAM/FRANKFURT: Die Corona-Krise will für die Luftfahrtindustrie einfach nicht enden. Trotz aller Fortschritte komme der Impfstoff für viele Airlines zu spät, warnt der Verband IATA. Schneller helfen könnte eine globale Test-Strategie.

Der internationale Airline-Verband IATA hat erneut an die nationalen Regierungen appelliert, den Flugverkehr mit mehr Corona-Schnelltests zu erleichtern. Trotz aller positiver Nachrichten wissenschaftlicher Fortschritte könne man nicht warten, bis ein Impfstoff zur Verfügung stehe, erklärte IATA-Chef Alexandre de Juniac am Montag unmittelbar vor Beginn der Jahresversammlung in Amsterdam. Die derzeitigen Quarantäne-Bestimmungen kämen für viele Passagiere faktischen Reiseverboten gleich. Der Neustart des internationalen Flugverkehrs müsse aber schon aus ökonomischen Gründen unverzüglich beginnen.

Die Branche und ihre Dienstleister hätten große Anstrengungen unternommen, um den Reiseprozess sicherer zu machen, führten IATA-Experten aus. So sei der Aufenthalt in einem Flugzeug deutlich sicherer als in einem Klassenzimmer oder in einem Büro. Weitere Sicherheit könnten umfassende Corona-Tests unmittelbar vor der Flugreise schaffen. Die derzeitigen Quarantäne-Bestimmungen für Einreisende seien hingegen teils in sich nicht schlüssig und wegen der schwierigen Kontrollen ineffizient.

Die IATA befürwortet statt der genauen, aber aufwändigen PCR-Tests den Einsatz kostengünstiger und schnell auszuwertender Antigen-Tests, die ebenfalls bis zu 99 Prozent akkurate Ergebnisse liefern könnten. Aktuell gehe man bei einem schnell wachsenden Angebot von 5 bis 10 Dollar Kosten pro Test aus, erklärte ein Experte. Die massenhaften Tests könnten auch dazu beitragen, symptomfreie Corona-Infizierte zu identifizieren.

Damit die Passagiere ihr negatives Testergebnis oder eine Impfung gegen das Coronavirus einfach nachweisen können, arbeitet die IATA gemeinsam mit der British-Airways-Mutter IAG an einem digitalen Gesundheitspass, der in der ersten Hälfte des Jahres 2021 für Smartphones verfügbar sein werde.

Eine entsprechende App soll den Kunden im ersten Schritt die Test- und Impfanforderungen für ihre Reise sowie geeignete Testzentren und Labore an ihrem Abflugort nennen. Diese sollen dann den Reisenden ihre Testergebnisse oder Impfnachweise ebenfalls über die App zusenden. Der Kunde kann den Angaben zufolge damit einen digitalen Pass erstellen, der die erforderlichen Nachweise für Fluggesellschaften und Behörden enthält.

Der Luftverkehr leidet seit Monaten unter den Reiseeinschränkungen infolge der Pandemie. Einen neuen Ausblick auf die ökonomischen Folgen will die Organisation am Dienstag veröffentlichen.

Kleinflugzeug muss in Malaysia auf Highway notlanden

KUALA LUMPUR: Autofahrer auf einem Highway in Malaysia trauten ihren Augen nicht: Ein Kleinflugzeug ist am Sonntag nahe des Ortes Sedenak im Süden des Landes mitten auf der Fahrbahn notgelandet.

Laut der Luftfahrtbehörde (CAA) handelte es sich um eine Maschine des Typs «Beechcraft Model 35 Bonanza», die es wegen technischer Probleme nicht mehr zum nächstgelegenen Flughafen geschafft habe. Den beiden Piloten gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es. Sie waren vom Flughafen Seletar in Singapur unterwegs nach Melaka im Westen Malaysias. Ihre Privatmaschine wurde von Einsatzkräften an den Rand des Highways geschleppt.