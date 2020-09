Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 21/09/2020 | Aktualisiert um: 17:50 | Überblick

Kleinflugzeug auf Acker in Slowakei aufgetaucht - Pilot verschwunden

BRATISLAVA: Ein Bauer hat am Sonntag auf seinem Feld in der Ostslowakei ein beschädigtes Kleinflugzeug gefunden. Von der Besatzung fehlte jede Spur, wie der Sender TV Markiza berichtete. Die Polizei bestätigte zwar den Fund nahe der Kleinstadt Vranov nad Toplou, wollte aber auch am Montag zunächst noch keine Details zu den laufenden Ermittlungen mitteilen.

Medien vermuteten, dass das Flugzeug aus geringer Höhe abstürzte oder bei einer missglückten Notlandung beschädigt wurde. Der Pilot und ein möglicher Passagier der zweisitzigen Maschine könnten sich dann aus dem Staub gemacht haben, um nicht von der Polizei erwischt zu werden, so die Spekulationen.

In dem Grenzgebiet kam es in den vergangenen Jahren mehrmals vor, dass Kleinflugzeuge mit Zigaretten und anderer Schmuggelware aus der Ukraine landeten. Vereinzelt wurden auf diese Weise auch Migranten illegal über die Grenze gebracht. Bereits vor fünf Jahren ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Dabei legte der Pilot eine Bruchlandung hin, die er aber ohne schwere Verletzungen überstand. Anschließend flüchtete er.

Airbus will 2035 Wasserstoff-Flugzeug bauen

PARIS: Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus will in 15 Jahren ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb herstellen. «Unser Ehrgeiz ist es, eine solche Maschine als erster Hersteller 2035 in Betrieb zu nehmen», sagte Konzernchef Guillaume Faury der französischen Tageszeitung «Le Parisien - Aujourd'hui en France» vom Montag. Nötig seien dazu Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich.

Frankreichs mächtiger Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hatte zu Monatsbeginn in einem Interview angekündigt, das Land wolle langfristig sieben Milliarden Euro in die Wasserstofftechnik investieren.

Wasserstoff gilt als wichtiger Baustein für eine klimafreundliche Energieversorgung. Denn bei der Nutzung entstehen keine Treibhausgase. Allerdings muss zur Herstellung zunächst mit großem Energieaufwand Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Klimaschonend ist dies nur, wenn dazu wiederum Strom ohne oder mit nur minimalen Treibhausgas-Emissionen während der Erzeugung verwendet wird, also zum Beispiel aus Sonne oder Wind.