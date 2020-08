Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Hunderte Stellen fallen am britischen Flughafen Gatwick weg

LONDON: Am Londoner Großflughafen Gatwick werden wegen der Corona-Krise etwa 600 Stellen gestrichen.

Damit ist fast jeder vierte Arbeitsplatz dort betroffen. Die Zahl der Passagiere am Flughafen ist im August im Zuge der Pandemie um etwa 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen. Airportchef Stewart Wingate kündigte am Mittwoch eine «bedeutende Umstrukturierung» an, um die Kosten zu senken. Gatwick ist nach Heathrow der zweitgrößte Flughafen in Großbritannien und liegt südlich der Hauptstadt.

Tschechische Fluglinie Czech Airlines beantragt Schuldenaufschub

PRAG: Die tschechische Fluglinie Czech Airlines (CSA) und ihre Muttergesellschaft Smartwings haben vor Gericht Schutz vor den Gläubigern beantragt. Damit wolle man Zeit für eine Restrukturierung und zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität des Konzerns gewinnen, teilte eine Sprecherin am Mittwoch in Prag mit. Derzeit werde ein staatlich garantierter Überbrückungskredit beantragt.

Die Regierung in Prag hatte die Möglichkeit eines außerordentlichen Schuldenaufschubs eingeführt, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Alle Linienflüge werden weiter wie geplant durchgeführt. CSA und Smartwings hatten 2019 rund 9,6 Millionen Reisende befördert. Mit der Corona-Krise kam es zu einem massiven Einbruch im Flugverkehr. Czech Airlines besteht seit 1923 und ist damit eine der ältesten Fluglinien der Welt.