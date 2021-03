Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Ryanair-Flugzeuge am Flughafen Stansted in London. Foto: epa/Andy Rain

Gericht ermöglicht Kurzarbeitergeld für deutsche Ryanair-Crews

ESSEN: Die in Deutschland stationierten Crews der Ryanair-Gruppe können nun doch auf Kurzarbeitergeld hoffen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalens entschied im vorläufigen Verfahren, dass die deutschen Stützpunkte der Ryanair-Tochter Malta Air als eigenständige Betriebe zu bewerten sind. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die rund 1000 Piloten und Flugbegleiter deutsche Sozialleistungen erhalten können.

Der Ryanair-Konzern hatte 2019 auf Druck der Gewerkschaften den Flugbetrieb seiner deutschen Basen von der irischen Ryanair auf die maltesische Gesellschaft übertragen, um den Beschäftigten den Zugang zu den deutschen Sozialkassen zu ermöglichen. Sie müssen auch hierzulande Steuern und Sozialabgaben zahlen.

Mit dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss wird die Bundesagentur für Arbeit per einstweiliger Anordnung verpflichtet, Malta Air einen sogenannten Anerkennungsbescheid zu erteilen. Für einen eigenständigen Flugbetrieb brauche es nur Flugzeuge und Personal, begründeten die Sozialrichter ihre Entscheidung. Für alles Übrige könnten Fluggesellschaften auf die Infrastruktur der Flughäfen zurückgreifen. In einer zweiten Stufe kann dann Malta Air Kurzarbeitergeld für ihre Beschäftigten beantragen.

Die Bundesagentur teilte mit, dass man nun die Entscheidung im Hauptsacheverfahren abwarte.

Ryanair-Chef erwartet Erholung des Flugverkehrs bis zum Spätsommer

DUBLIN: Europas größter Billigflieger Ryanair hofft dank fortschreitender Impfungen bis zum Spätsommer wieder einen großen Teil seines Flugplans anbieten zu können. Im Laufe des ersten Halbjahrs solle der Anteil bis auf 50 Prozent und zwischen Juli und September dann auf 80 Prozent steigen, sagte Unternehmenschef Michael O'Leary am Mittwoch im Rahmen einer Webkonferenz.

Bis zur Ferienzeit im Juni und Juli werde es auch in Europa eine hohe Impfquote geben, gab sich der Unternehmenschef zuversichtlich. Um die Umsätze anzukurbeln, erlaube das Ryanair seinen Kunden zudem, gebuchte Flüge kostenfrei umzubuchen. Diese Regelung gelte bis Oktober.

Laut Unternehmensangaben lag die Zahl der angebotenen Flüge im Februar im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres um 95 Prozent niedriger bei 500.000 Flügen. Der Februar 2020 war der letzte Monat vor Beginn der weitreichenden Corona-Beschränkungen in Europa.

Griechischer Unabhängigkeitstag: Flugzeug malt «200» in den Himmel

ATHEN: Zum 200. Jahrestag des Beginns der Revolution gegen das Osmanische Reich hat am Mittwoch ein Flieger der griechischen Aegean Airlines über der griechischen Halbinsel Peloponnes eine gewaltige «200» in den Himmel gezeichnet. Die Aktion war auf Internetseiten zur Flug-Nachverfolgung gut sichtbar - vom Startpunkt am Athener Flughafen bis nach Olympia im Westen der Halbinsel. Der Schriftzug maß rund 70 mal 40 Kilometer.

Es ist eine der wenigen Aktionen, die zu dieser besonderen Ausgabe des griechischen Nationalfeiertags (Donnerstag) stattfinden - wegen Corona mussten die meisten Veranstaltungen abgesagt werden. Lediglich die große Militärparade am Donnerstagvormittag wird wie geplant durchgeführt - an ihr werden Vertreter der damaligen Großmächte Russland, Frankreich und Großbritannien teilnehmen, die mit ihren Flotten die Befreiung von der Osmanischen Herrschaft unterstützten. Es werden für Großbritannien Prince Charles, für Russland Premier Michail Mischustin und für Frankreich Verteidigungsministerin Florence Parly erwartet.

Scheuer will am Donnerstag mit Luftfahrtbranche über Tests beraten

BERLIN: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will am Donnerstag mit Vertretern der Luftverkehrsbranche über die geplanten zusätzlichen Corona-Tests etwa für Mallorca-Urlauber beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen. Bei den Beratungen am Nachmittag soll es um die konkrete Ausgestaltung der Tests gehen.

Alle Reisenden, die aus dem Ausland zurückkehren, sollen künftig einen Corona-Test machen, auch wenn sie aus einem Nichtrisikogebiet wie aktuell Mallorca kommen. Darauf hatten sich Bund und Länder verständigt.

Die Rücknahme von Reisebeschränkungen für Mallorca war auf massive Kritik gestoßen. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft hatte angekündigt, Reisenden sollten Testangebote gemacht und die Tests vor Abflug kontrolliert werden. Es seien aber noch viele organisatorische und logistische Details ungeklärt.