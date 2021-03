Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.03.21 | Überblick

Eurowings sieht sprunghaften Buchungsanstieg für den Sommer

BERLIN/FRANKFURT: Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings stellt sich nach dem Geschäftseinbruch durch die Corona-Pandemie auf kräftige Zuwächse ein. «Ich sehe einen sprunghaften Anstieg der Buchungen, der uns jetzt für den Frühsommer und Sommer ins Haus steht», sagte Eurowings-Chef Jens Bischof am Mittwoch in einer Videokonferenz anlässlich der Tourismusmesse ITB, die in diesem Jahr nur online stattfindet. Zu Ostern will er das Flugangebot im Vergleich zu jetzt mehr als verdoppeln. In der heißen Jahreszeit will die Airline voraussichtlich wieder 80 ihrer noch 100 Flugzeuge in die Luft bringen.

Bischof baut darauf, dass die Politik die Quarantänepflicht nach einem Urlaub in Risikoländern durch eine Testpflicht ersetzt und das Robert Koch-Institut die Balearen und andere wichtige Reiseziele von der Liste der Risikogebiete nimmt. «Alle wollen wieder weg in den Urlaub - unabhängig davon, welcher Test verlangt wird», sagte Bischof. Auch die voranschreitenden Impfungen seien zu beachten.

Derzeit ist Eurowings wegen der Pandemie und der internationalen Reisebeschränkungen laut Bischof nur mit 20 Maschinen unterwegs. Zu Ostern sollen es schon 45 sein - «und die werden intensiver fliegen als die 20 derzeit». Für 2022 plant der Manager mit der künftigen Flotte von 100 Flugzeugen. Bis das Geschäft wieder das Niveau aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreicht, dürfte es aus heutiger Sicht aber noch ein bis zwei Jahre dauern, sagte er.

Stundenlanges Warten bei Einreise: Heathrow fordert mehr Zollbeamte

LONDON: Angesichts «inakzeptabler» Wartezeiten bei der Einreise nach Großbritannien hat der Londoner Flughafen Heathrow von der Regierung mehr Zollbeamte gefordert. Wenn alle Schalter besetzt werden könnten, würden die Kontrollen von Pässen, negativen Corona-Tests und Einreiseformularen deutlich schneller vonstatten gehen, sagte Heathrow-Chefin Emma Gilthorpe am Mittwoch vor dem Innenausschuss des Parlaments. Wartezeiten von drei Stunden seien nicht unüblich, teilweise seien es sogar bis zu sechs Stunden gewesen, sagte Gilthorpe.

Neben dem Testnachweis und einem Formular mit persönlichen Daten müssen Einreisende die Buchung eines Corona-Testpakets vorweisen. Für britische Rückkehrer aus Hochrisikogebieten gilt sogar eine zehntägige Quarantänepflicht im Hotel, zudem müssen sie ihre internationalen Reisen begründen. Alle diese Nachweise müssen an der Grenze kontrolliert werden.

Wegen der Corona-Pandemie zählt der Flughafen derzeit nur 10 bis 15 Prozent des üblichen Passagieraufkommens von 80 Millionen Reisenden im Jahr. EU-Passagiere sollen eigentlich nicht länger als 25 Minuten an der Passkontrolle warten. «Wir müssen uns systematisch und nachhaltig darauf konzentrieren, wie wir Ressourcen bereitstellen, damit die Passagiere nicht länger inakzeptabel lange anstehen müssen», sagte Gilthorpe. Sie forderte, alle verlangten Reisenachweise müssten so schnell wie möglich digitalisiert werden, damit die elektronische Passkontrolle wieder genutzt werden könne. Die Airport-Chefin warnte, Reisende mit schlechten Erfahrungen könnten den Flughafen künftig meiden.

Millionen General Electric und AerCap legen Jet-Leasinggeschäft zusammen

BOSTON: Die Gerüchte waren bereits in der Welt, nun ist es bestätigt: Der US-Mischkonzern General Electric (GE) trennt sich im Zuge eines Umbaus von seinem Flugzeug-Leasinggeschäft Gecas und legt dies mit dem irischen Konkurrenten AerCap zusammen. Die Führungsgremien beider Unternehmen hätten sich geeinigt, teilte General Electric am Mittwoch in Boston mit. Für den Deal erhalten die Amerikaner nach eigenen Angaben einen Gegenwert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar, den sie in den Abbau ihrer Schulden stecken wollen.

Hiervon sollen den Angaben zufolge von Aercap rund 24 Milliarden Dollar in Bar fließen. Zudem sichert sich General Electric 111,5 Millionen Aktien des neuen Unternehmens. Dies entspreche einem Anteil von 46 Prozent und einer Bewertung von rund 6 Milliarden Dollar, hieß es weiter. Mit Abschluss der Transaktion soll der US-Konzern dann nochmals eine Milliarde Dollar in Aercap-Aktien oder bar erhalten. Die Unternehmen rechnen damit, das Geschäft in neun bis zwölf Monaten unter Dach und Fach bringen zu können, vorausgesetzt die Aercap-Aktionäre und Regulierungsbehörden stimmen zu.

Boris Johnson will Inlandsflüge günstiger machen

LONDON: Der britische Premier Boris Johnson will Inlandsflüge günstiger machen. «Ist es nicht an der Zeit, diese Brexit-Dividende zu ernten und die Fluggaststeuer zu senken, um die Verbundenheit des Landes zu stärken? Wir werden uns beraten, um dies zu tun», schrieb Johnson am Donnerstag in einem Gastbeitrag im «Telegraph» an. Bislang müssen Fluggäste, die aus Großbritannien abheben, je nach Entfernung mit ihrem Flugticket steuerliche Abgaben zahlen.

Die Ankündigung stehe im Widerspruch zu den Klimazielen der britischen Regierung, kritisierte die Transportgewerkschaft Transport Salaried Staffs Association. London solle stattdessen in «wirklich grünen Personenverkehr» investieren. Zugverbindungen seien die «effektivste Verbindung, um Menschen in die Herzen unserer Städte und Dörfer zu bringen», sagte Generalsekretär Manuel Cortes. Johnson kündigte 20 Millionen Pfund Investitionen an, um eine verbesserte Infrastruktur zu prüfen und zu planen. Neben besseren Zugverbindungen betrifft dies auch Straßen und Flugverbindungen. Frankreich hingegen hatte kürzlich ein Verbot von kurzen Inlandsflügen ins Gespräch gebracht.