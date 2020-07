Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.07.20 | Aktualisiert um: 16:45 | Überblick

Iran erwägt rechtliche Schritte wegen «Belästigung» des Passagierjets

TEHERAN: Wegen angeblicher «Belästigung» einer iranischen Passagiermaschine durch amerikanische Kampfjets erwägt der Iran, gegen die USA rechtliche Schritte einzuleiten. «Belästigung einer Passagiermaschine in einem neutralen Luftraum (Syrien) ist ein klarer internationaler Verstoß gegen die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs», sagte Vizepräsidentin Laja Dschonejdi am Freitag laut Nachrichtenagentur Isna. Daher könnte der Iran rechtliche Schritte unternehmen und den Fall bei der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation sowie dem Internationalen Gerichtshof melden. Das iranische Außenministerium will die Details des Vorfalls noch untersuchen und dann eine Erklärung abgeben.

Nach iranischer Darstellung hatten sich zwei ausländische Kampflugzeuge am Donnerstag im syrischen Luftraum der Mahan Air, die Richtung Beirut unterwegs war, genähert. Zunächst war in den iranischen Medien die Rede von zwei israelischen, später aber dann von zwei amerikanischen Kampfflugzeugen. Im iranischen Staatsfernsehen war anfangs von «Bedrohung» und «Angriff» Israels die Rede, dann aber von «Belästigung» durch US-Jets.

Der Pilot der Mahan Air war nach iranischen Angaben gezwungen, in einen scharfen Sinkflug zu gehen. Dies habe zu kleineren Verletzungen bei einigen Passagieren geführt. Die Maschine landete später sicher in Beirut und ist in der Zwischenzeit auch wieder in Teheran angekommen.

Das US-Militär bestätigte zwar die Aktion, betonte jedoch, dass sie «im Einklang mit internationalen Standards» erfolgt sei. Die amerikanische F-15 habe den Passagierflieger «aus einer sicheren Entfernung von rund 1000 Metern» einer üblichen optischen Identifizierung unterzogen. Nachdem das Flugzeug als Passagiermaschine identifiziert wurde, entfernte sich die F-15 dann auch mit gebührendem Abstand von dem Mahan Air Flieger.

Ärzteverband: Rückkehrer noch im Flugzeug zu Kontakten befragen

BERLIN: Noch im Flugzeug sollen Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten nach ihren Kontakten befragt werden - so lautet ein Vorschlag der Bundesvorsitzenden des Ärzteverbandes «Marburger Bund», Susanne Johna. So könne man einen Zettel an alle Mitreisenden verteilen und bitten, ihn auszufüllen, sagte sie am Freitag in einem Interview mit «SWR Aktuell». Anhand der erhobenen Informationen könnten dann an den Abstrichzentren mögliche Risiken ausgemacht werden.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten am Freitag über den Umgang mit Reiserückkehrern. Im Raum stehen verpflichtende Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten. «Man muss sich klarmachen, dass ein solcher Test - auch wenn das Testergebnis negativ ist - eine Momentaufnahme ist und keine hundertprozentige Sicherheit geben kann», sagte Johna. Denn die Inkubationszeit sei länger, Ansteckungen direkt vor der Anreise würden bei so einem Test nicht angezeigt.

Wenn man hunderprozentig sicher sein wollte, müssten etwa Rückkehrer nach drei oder vier Tagen in Quarantäne einen erneuten Test machen. «Aber uns muss auch klar sein, dass es eine hundertprozentige Sicherheit gar nicht geben kann» sagte sie.

Kommunalverband: Freiwillige Corona-Tests auch an Bahnhöfen und Häfen

BERLIN: Freiwillige Corona-Tests für Reiserückkehrer nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Bahnhöfen und Seehäfen - dafür hat sich der Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, ausgesprochen. «Wir müssen eben die Testkapazitäten deutlich ausbauen, überall dort, wo die Reisenden zurückkehren», sagte er am Freitag im Interview mit «NDR Info». Die Tests sollen laut Landsberg freiwillig und für die Reisenden kostenlos sein.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten am Freitag über den Umgang mit Reiserückkehrern. Im Raum stehen verpflichtende Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten. «Das wird nicht umsetzbar sein», sagte Landsberg mit Blick auf verpflichtende Tests. «Das Ganze geht aus meiner Sicht nur freiwillig.» Man müsse die Leute überzeugen. «Das klappt ja auch», sagte er mit Blick auf die Corona-App, die bereits mehr als 15 Millionen Mal heruntergeladen worden sei.

Die Testzentren an Bahnhöfen, Seehäfen und Flughäfen sollen laut Landsberg schnelle Tests gewährleisten. «Da stellt sich ja keiner drei Stunden an», sagte er. Auch solle es innerhalb von 24 Stunden ein Testergebnis geben. Es würde enorm entlasten, wenn getestet werde, bevor Kinder wieder in die Schule oder Reisende zurück zur Arbeit gingen. Die Kosten für die Tests sollen laut Landsberg die Krankenkassen und die Länder tragen. «Aber dieses Geld ist gut angelegt», sagte er. Man müsse bedenken, was es dieses Land kosten würde, wenn es einen flächendeckenden Lockdown gebe.

Zwei Deutsche und ein Schweizer in brennendem Flugzeug verletzt

BASEL: Zwei Deutsche und ein Schweizer sind bei der Landung eines brennenden Privatflugzeugs auf dem Flughafen EuroAirport unweit von Freiburg verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin des Flughafens am Freitagmorgen. Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. Die Maschine vom Typ Piper PA-28 sei mit einem Brand an Bord gelandet und neben der Piste zum Stillstand gekommen.

Die drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache wurde noch untersucht. Woher genau die beiden Deutschen stammten oder wo die Maschine gestartet war, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

An dem französisch-schweizerischen Flughafen auf französischem Gebiet mussten die beiden Pisten vorübergehend geschlossen werden. Es habe deshalb einige wenige Umleitungen und Verspätungen gegeben, teilte der Flughafen mit.

Philippinen: Vier Tote nach Absturz eines Luftwaffenhubschraubers

CAUAYAN CITY: Bei dem Absturz eines Helikopters der philippinischen Luftwaffe im Norden des Landes sind vier Menschen ums Leben gekommen.

Eine weitere Person wurde verletzt, wie das Militär und die Polizei am Freitag mitteilten. Unter den Toten seien auch die beiden Piloten. Ein Besatzungsmitglied habe das Unglück mit schweren Verletzungen überlebt. Die Maschine vom Typ Bell UH-1D Huey stürzte demnach kurz nach dem Start zu einem Trainingsflug in der Stadt Cauayan City in der Provinz Isabela ab. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen.