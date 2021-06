Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Kanzler Kurz und Kremlchef Putin diskutieren über Protassewitsch

ST. PETERSBURG: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Sanktionen gegen Belarus und die Luftraumsperrung über dem Land auf einer Plenarsitzung mit Kremlchef Wladimir Putin verteidigt. Die erzwungene Landung einer Passagiermaschine, die Verhaftung des Bloggers Roman Protassewitsch - das alles sei nicht akzeptabel, sagte Kurz in einer Videoschalte beim St. Petersburger internationalen Wirtschaftsforum am Freitag. «Hier wurde definitiv eine Grenze überschritten, die niemals hätte überschritten werden sollen», betonte Kurz.

Der Kanzler verurteilte zudem, dass Protassewitsch zu einem Geständnis gezwungen worden sei. Der Aktivist hatte in einer Videoaufnahme des Geheimdienstes KGB und in einem Interview des Staatsfernsehens in Minsk zugegeben, Proteste gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert zu haben. Lukaschenko, der sich vor einer Woche mit Putin am Schwarzen Meer getroffen hatte, bezeichnete den 26-Jährigen als «Terroristen».

Kurz wies diese Bezeichnung entschieden zurück vor internationalem Publikum. «Er ist ein Blogger und kein Terrorist», sagte der Kanzler. Er betonte, dass Protassewitsch als Journalist das Recht darauf habe, seine Meinung zu äußern. Österreich und die EU seien besorgt über die Lage und über die Verletzung der freiheitlichen Grundrechte in Belarus. «Wir lehnen dieses Vorgehen ab.»

Putin erinnerte einmal mehr daran, dass die erzwungene Flugzeuglandung kein Einzelfall sei. 2013 sei das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten zur Landung gezwungen worden, ohne dass es Reaktionen der EU gegeben habe. Die bolivianische Maschine war damals zu einer ungeplanten Landung in Wien gedrängt worden, weil angenommen wurde, der von den USA gesuchte Ex-Geheimdienstler Edward Snowden befände sich an Bord. Snowden lebt in Russland.

Auf eine Frage, was er von den Äußerungen in Belarus zu Protassewitsch halte, sagte Putin, dass er vor internationalem Publikum nicht weiter darüber reden wolle. «Irgendein Roman Protassewitsch - ich kenne ihn nicht und will ihn auch nicht kennen. Soll er doch machen, was er will - kämpfen gegen das Regime von Lukaschenko», sagte Putin, der Lukaschenko unterstützt. Kanzler Kurz betonte, dass die EU den Machthaber nach der «nicht freien und fairen» Präsidentenwahl als Staatschef nicht mehr anerkenne.

Litauen protestiert gegen Aufhalten von Diplomatenpost durch Belarus

VILNIUS: Die diplomatischen Spannungen zwischen Belarus und Litauen spitzen sich weiter zu. Das Außenministerium in Vilnius bestellte am Freitag einen Vertreter der belarussischen Botschaft ein, nachdem ein Fahrzeug mit Diplomatenpost an der Grenze angehalten und nach Litauen zurückgeschickt worden war. Dies sei ein schwerer Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen, sagte Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis.

Nach litauischen Angaben forderten belarussische Grenzbeamte am Grenzübergang Medininkai, die diplomatischen Siegel zu entfernen das Fahrzeug zu öffnen. Als der Kurier dem nicht nachkam, sei das Fahrzeug zur Umkehr aufgefordert worden. Nach dem Wiener Übereinkommen darf diplomatisches Gepäck weder geöffnet noch zurückgehalten werden, und der handelnde diplomatische Kurier genießt den Schutz des Empfangsstaats.

«Belarus hat einmal mehr bewiesen, dass für diesen Staat die Regeln der zivilisierten Welt nicht mehr existieren», sagte Landsbergis. EU-Kommissionsvize Frans Timmermans betonte bei einem Besuchs in Litauen, dass die autoritäre Führung in Minsk mit dem Aufhalten der Diplomatenpost selbst von Diktatoren auf der ganzen Welt akzeptierte Normen verletzt habe. «Wir werden Litauen auf ganzer Linie unterstützen», sagte Timmermans der Agentur BNS zufolge - auch mit Blick auf den Grenzschutz.

In dem baltischen EU- und Nato-Land waren am Freitag an der Grenze zu Belarus insgesamt 52 illegale Migranten aufgegriffen worden. Damit stieg die Zahl unerlaubter Grenzgänger auf rund 250 in diesem Jahr - mehr als dreimal so viel wie im gesamten Jahr 2020.

Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu seinem autoritär regierten Nachbarland, die Teil der EU-Außengrenze ist. Belarus' Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko hatte zuletzt in einer Rede gedroht, die Migrantenbewegungen und Drogenschmuggel weniger zu kontrollieren. Hintergrund waren Spannungen mit der EU wegen der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine und der Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch in der belarussischen Hauptstadt Minsk.

Mehr als die Hälfte der Passagierflüge sind Kurzstreckenflüge

WIESBADEN: Auch mit dem deutlichen Rückgang von Flugreisen in der Corona-Pandemie ist im vergangenen Jahr gut jeder zweite Passagierflug auf der Kurzstrecke unterwegs gewesen. Flüge mit einer Distanz bis 1000 Kilometer hatten 2020 einen Anteil von 53 Prozent an allen Passagierflügen, die auf den deutschen Hauptverkehrsflughäfen starteten oder landeten, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil war damit ähnlich hoch wie im Jahr vor der Pandemie (54 Prozent).

Kurzstreckenflüge sind aus Klimaschutzgründen umstritten. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte Mitte Mai gesagt: «Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben.»

Nach Angaben der Wiesbadener Behörde waren Kurzstreckenflüge mit einer Distanz bis 1000 Kilometer vor und nach Ausbruch der Pandemie überwiegend Auslandsflüge mit einem Anteil von mehr als 70 Prozent.

Bei den Inlandsflügen stellten die Statistiker in den Vorkrisenjahren 2010 bis 2019 einen Rückgang von 289.000 auf 241.000 fest. Der Anteil an den Flugreisen sank von knapp 18 Prozent im Jahr 2010 auf knapp 14 Prozent im Jahr 2019. Im Krisenjahr 2020 war jeder siebte Passagierflug in Deutschland ein Inlandsflug.

Insgesamt war die Zahl der Passagierflüge in Deutschland im Corona-Jahr 2020 um rund 66 Prozent auf rund 596.000 eingebrochen.